Ingyen komposztkeret a miskolciaknak – újraindult a városi zöldprogram
Hat év alatt 2400-at osztanak ki, mi az? A találós kérdésre már több százan tudhatják a választ a megyeszékhelyen. Komposztkereteket osztanak rendszeresen az érdeklődőknek a Városházán. Legutóbb most hétfőn, legközelebb fél év múlva.
Az előző évtizedfordulón kezdődött és a jövő esztendőig tart (2020–2026) az a „zöld” program, aminek keretében fél évenként komposztkereteket osztanak a miskolciaknak a városi önkormányzat részéről. Összesen 2400 darab ilyen fa berendezés ajándékba történő kiosztására nyílik lehetőség a hat év alatt. Hétfőn délelőtt nyílt meg a legfrissebb alkalom, aki viszont most lemaradt, fél év múlva jelentkezhet majd újra. A résztvevőknek a városházi szakemberek tájékoztató előadást tartanak, és utóbb is ellenőrzik a komposztáló helyes és sikeres felhasználását.
Komposztkereteket osztanak Miskolcon, hat éven át
Tavasszal, illetve ősszel keletkezhet egy átlagos családi házas portán avagy kertben olyan zöldhulladék, aminek egyébként elégetés vagy szeméttelepre szállítás lenne a sorsa. Ám jelen környezetvédelmi program keretében az önkormányzat és annak Zöld Irodája arra biztatja a klímatudatos városlakókat, hogy égetés és szemetelés helyett – komposztáljanak.
A komposzt is érték!
Így szól a tanács és a jelszó, amit mottóként a résztvevőknek kiosztott tájékoztató füzetke címlapjára is felírtak. (Kiadója a Herman Ottó Intézet.)
Tudja, melyik miskolci fa képes egy tonna port megfogni?
Eddig 2100 kiadott komposztkereten túl jár a kezdeményezés, csak miskolci kertesházas lakosok igényelhették, mint jeleztük, évi két alkalommal (tavasz, ősz). Aki egyszer kapott, idővel újat kérhet, emiatt is sok a „visszajáró vendég”. Zömében idősebbek, amint arról a közreműködő városházi szakemberek tájékoztatták a Boon.hu-t, de akadnak bőven fiatalabbak is, akik szívesen bekapcsolódnak.
Komposztkeret osztottak MiskolconFotók: Takács Joci
Fontos, hogy aki teheti, ne termeljen annyi szemetet – ez a fő üzenete az egész kezdeményezésnek.
