Ingyen komposztkeret a miskolciaknak – újraindult a városi zöldprogram

Az előző évtizedfordulón kezdődött és a jövő esztendőig tart (2020–2026) az a „zöld” program, aminek keretében fél évenként komposztkereteket osztanak a miskolciaknak a városi önkormányzat részéről. Összesen 2400 darab ilyen fa berendezés ajándékba történő kiosztására nyílik lehetőség a hat év alatt. Hétfőn délelőtt nyílt meg a legfrissebb alkalom, aki viszont most lemaradt, fél év múlva jelentkezhet majd újra. A résztvevőknek a városházi szakemberek tájékoztató előadást tartanak, és utóbb is ellenőrzik a komposztáló helyes és sikeres felhasználását.

Komposztkereteket osztanak, félévente, legutóbb most hétfőn: az igénylők szakmai előadást is kaptak mellé

Tavasszal, illetve ősszel keletkezhet egy átlagos családi házas portán avagy kertben olyan zöldhulladék, aminek egyébként elégetés vagy szeméttelepre szállítás lenne a sorsa. Ám jelen környezetvédelmi program keretében az önkormányzat és annak Zöld Irodája arra biztatja a klímatudatos városlakókat, hogy égetés és szemetelés helyett – komposztáljanak.

A komposzt is érték!

Így szól a tanács és a jelszó, amit mottóként a résztvevőknek kiosztott tájékoztató füzetke címlapjára is felírtak. (Kiadója a Herman Ottó Intézet.)