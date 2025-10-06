1 órája
A volt MVK-sok a szépkorúikat ünnepelték
Az alpolgármester az önkormányzat támogatását ígérte a volt MVK-soknak. A szépkorúvá vált egykori kollégákat köszöntötték a Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület hétfői ünnepségén.
A szépkorúvá vált egykori kollégákat köszöntötték a Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület hétfői ünnepségén Miskolcon. Az MKV, majd MVK nevet viselő miskolci közösségi közlekedési cég egykori munkatársainak rendezvényén az önkormányzat képviselői is részt vettek.
A kollégákat köszöntötték a volt MVK-sok
A polgármesteri hivatal nevében Hollósy András alpolgármester, illetve Klinga Dániel és Széchényi Marianna önkormányzati képviselők köszöntötték az MVK-s nyugdíjasklubot az Idősek világnapja apropóján tartott hétfői ünnepség alkalmával; előbbi két politikus egy-egy szál virágot nyújtott át a klub hölgy tagjainak. Mint elhangzott, ezen a néven, immár egyesületként huszadik esztendeje működik Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület, amely havonta szokott klubesteket tartani, valamint alkalmanként további különrendezvényeket is, mint ez a mostani is volt. Az apropót az adta, hogy a résztvevők köszöntötték a szépkorúvá vált társaikat, méghozzá tizenkét tagot.
A városi közlekedés nyugdíjas egyesületének klubnapjaFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A valaha Miskolci Közlekedési Vállalatnak, majd az elmúlt három és fél évtizedben immár Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nek hívott önkormányzati szolgáltatót a volt dolgozók találkozóján Mándy Gábor üzemvezető képviselte. Az ünnepségen szavalat és ének-zene követte egymást, de ezt megelőzően még Hollósy András intézett köszöntőbeszédet a jelenlévőkhöz. Méltatta a klubtagok személyében felgyülemlett gazdag tapasztalatot, s mint fogalmazott: – Úgy veszem észre, ez egy jó csapat. Ilyen karakán vezetője nem sok nyugdíjasklubnak van a városban. – Ezt követően ígéretet tett a volt MVK-sok közösségének, hogy következő esztendő elején önkormányzati forrásból további anyagi támogatással fogja segíteni jövőbeni utazásaikat.
