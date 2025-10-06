A volt MVK-sok a szépkorúikat ünnepelték

A szépkorúvá vált egykori kollégákat köszöntötték a Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület hétfői ünnepségén Miskolcon. Az MKV, majd MVK nevet viselő miskolci közösségi közlekedési cég egykori munkatársainak rendezvényén az önkormányzat képviselői is részt vettek.

A kollégákat köszöntötték a volt MVK-sok, amihez hétfőn a Hollósy András alpolgármester is csatlakozott

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A polgármesteri hivatal nevében Hollósy András alpolgármester, illetve Klinga Dániel és Széchényi Marianna önkormányzati képviselők köszöntötték az MVK-s nyugdíjasklubot az Idősek világnapja apropóján tartott hétfői ünnepség alkalmával; előbbi két politikus egy-egy szál virágot nyújtott át a klub hölgy tagjainak. Mint elhangzott, ezen a néven, immár egyesületként huszadik esztendeje működik Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület, amely havonta szokott klubesteket tartani, valamint alkalmanként további különrendezvényeket is, mint ez a mostani is volt. Az apropót az adta, hogy a résztvevők köszöntötték a szépkorúvá vált társaikat, méghozzá tizenkét tagot.