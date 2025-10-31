Magyar, orosz, olasz, román háborús áldozatok – a koleratemetőben koszorúztak

Az első világháború (vagy ahogy még mondani szokás: világégés, illetve „a Nagy Háború”) hősei és áldozatai előtt tisztelegtek pénteken a Halottak napja alkalmából a Sajó utcai úgynevezett koleratemetőben.

A Sajó utcai katonai, vagy más néven koleratemetőben tartottak megemlékezést

Fotó: Takács József

A koleratemetőben koszorúztak

A megyeszékhely keleti határában, a Sajó utcán található az a sírkert, ami közel ezer első világháborús katona nyughelye, immár több mint száz esztendeje. Jelentős részük ismeretlen katona, de tudható, hogy magyar honvédek mellett több más nemzetiség képviselői is végső nyugalomra találtak itt.

Az I. világháború idején a területen mintegy háromezer fő befogadására alkalmas katonai barakk-kórház működött. Az épületet 1916-ig használták orvosi célra. A kórházat Pfliegler Imre, Miskolc főorvosa az I. világháború idején szervezte meg, az itteni munkát önként vállalta a nagy veszély ellenére is

– olvasható a Boon.hu egy korábbi visszaemlékezésében. Éppen tíz éve emléktáblát avattak a temető egykori kórházi kápolnájának romjainál. A koleratemető 2019-ben tették rendbe, egyebek mellett felújították a kápolna még meglévő bejáratát, belső járdát alakítottak ki, gondozásba vették a területet, növényeket ültettek. Jónéhány éve rendszeresen tart itt koszorúzást a miskolci önkormányzat, partnerszervezetekkel karöltve. A péntek délelőtti megemlékezés alkalmával Hollósy András alpolgármester mondott beszédet a helyszínen.