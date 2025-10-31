1 órája
Magyar, orosz, olasz, román háborús áldozatok – a koleratemetőben koszorúztak
A Sajó utcai katonai temető majd' ezer első világháborús áldozat végső nyughelye Miskolcon. A koleratemetőben ezen a pénteken is koszorúztak a városi önkormányzat és partnerszervezetei képviselői.
Az első világháború (vagy ahogy még mondani szokás: világégés, illetve „a Nagy Háború”) hősei és áldozatai előtt tisztelegtek pénteken a Halottak napja alkalmából a Sajó utcai úgynevezett koleratemetőben.
A koleratemetőben koszorúztak
A megyeszékhely keleti határában, a Sajó utcán található az a sírkert, ami közel ezer első világháborús katona nyughelye, immár több mint száz esztendeje. Jelentős részük ismeretlen katona, de tudható, hogy magyar honvédek mellett több más nemzetiség képviselői is végső nyugalomra találtak itt.
Az I. világháború idején a területen mintegy háromezer fő befogadására alkalmas katonai barakk-kórház működött. Az épületet 1916-ig használták orvosi célra. A kórházat Pfliegler Imre, Miskolc főorvosa az I. világháború idején szervezte meg, az itteni munkát önként vállalta a nagy veszély ellenére is
– olvasható a Boon.hu egy korábbi visszaemlékezésében. Éppen tíz éve emléktáblát avattak a temető egykori kórházi kápolnájának romjainál. A koleratemető 2019-ben tették rendbe, egyebek mellett felújították a kápolna még meglévő bejáratát, belső járdát alakítottak ki, gondozásba vették a területet, növényeket ültettek. Jónéhány éve rendszeresen tart itt koszorúzást a miskolci önkormányzat, partnerszervezetekkel karöltve. A péntek délelőtti megemlékezés alkalmával Hollósy András alpolgármester mondott beszédet a helyszínen.
Katonatemető koszorúzása MiskolconFotók: Takács József
– Azért gyűltünk össze, hogy fejet hajtsunk azok előtt, akik több mint egy évszázaddal ezelőtt életüket adták a hazájukért – fogalmazott a politikus. – Amikor 1914 nyarán kitört a háború, városunkban is soha nem látott események zajlottak. A galíciai frontról érkező vonatok egymást követték, nemcsak hazahozva a sebesült és beteg katonáinkat, de mellettük orosz, román, olasz katonákat is. A háború nem tesz különbséget ember és ember között: mindannyiukat egyformán érintette a fájdalom, a betegség és a veszteség. A város szélén felállított barakk-kórházban orvosok és ápolók küzdöttek az életért. A kolera és más járványok ellen is harcoltak. Sok katona már nem térhetett vissza családjához, helyette itt, ebben temetőben találtak örök nyughelyet: 962-en, köztük magyarok és más nemzetek fiai. Amikor rájuk emlékezünk, tekintetüket végig hordozzuk sírköveiken, nevük és életkoruk láttán ne csak a háború borzalmaira gondoljunk. A háború nehéz súlya megtanított bennünket arra, mennyire fontos az összetartás, az emberi együttérzés és a közösség ereje. A múltat felidézve a jövőnek is üzenjünk: soha többé ne kelljen háborúban próbára tenni, ki ellenség és ki a barát. Így legyen ez a hely az emlékezés, a tisztelet és az örök hála szent helye.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A tavaly ilyenkor tartott hasonló önkormányzati megemlékezésről akkor a Boon.hu videóelvételt is készített: