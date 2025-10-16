Táncos diadal Miskolcról: a KÖDMÖN TSE ismét Magyar Bajnok lett!

Fiatal tehetségek a reflektorfényben

A KÖDMÖN TSE utánpótlás-csapatai is remekeltek: először mérettették meg magukat formációban a Magyar Bajnokságon, és máris dobogós helyezéseket értek el.

Eredményeik nemcsak az egyesületet, hanem az egész várost büszkeséggel tölthetik el:

🏆 3. hely – Junior társasági táncok

🏆 3. hely – Nagycsoportos ifjúsági latin táncok

🌟 5. hely – Kiscsoportos ifjúsági latin táncok





A táncosok lendületét, fegyelmét és eleganciáját egyaránt dicsérte a zsűri, a közönség pedig vastapssal ünnepelte a miskolci fiatalokat.

A siker mögött elhivatott pedagógusok állnak

A koreográfiákat és a felkészítést Simon Csaba mesterpedagógus, az egyesület elnöke és művészeti vezetője jegyzi, a munkát pedig Mezei Ágnes, Simon-Szinyei Edina és Garabuczi Zsófia tánctanárok, csoportvezetők segítették.

Az ő irányításukkal a KÖDMÖN TSE immár évek óta a magyar versenytánc élvonalában szerepel, és a fiatal generációk számára is példát mutat abban, hogyan lehet a sportot és a művészetet tökéletes harmóniába hozni.

KÖDMÖN TSE: Büszkeség, közösség, kitartás

A miskolci egyesület minden tagja elhivatottan dolgozik azon, hogy a város hírnevét öregbítse – a versenyeredmények mellett legalább ennyire fontos számukra a közösségépítés és a tánc öröme.



A decemberi világbajnokságra már megkezdődött a felkészülés, és a táncosok elszántan készülnek arra, hogy a magyar színeket méltón képviseljék a nemzetközi parketten.

Gratulálunk a KÖDMÖN TSE minden táncosának és felkészítőjének a kiemelkedő eredményekhez! A miskolci közönség pedig már most büszkén várhatja, hogy a világbajnokságon is megcsillogtassák tudásukat.

