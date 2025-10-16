október 16., csütörtök

Világbajnokságra fel!

2 órája

Táncos diadal Miskolcról: a KÖDMÖN TSE ismét Magyar Bajnok lett!

Címkék#Ködmön TSE#siker#miskolci#világbajnokság#magyar bajnok

A miskolci táncosok nemcsak a parketten, hanem a dobogón is ragyogtak. A KÖDMÖN TSE újabb elképesztő sikert könyvelhetett el a Zala Open 2025 – Formációs Táncok Magyar Bajnokságán, amelyet október 12-én rendeztek Zalaegerszegen.

Nem pihennek a táncosok: már a világbajnokságra készülnek

Forrás: MW

A hétvégén ismét bebizonyosodott, hogy a kitartás, a tehetség és az összetartó közösség hatalmas dolgokra képes. A KÖDMÖN TSE táncosai fantasztikus formában mutatták meg tudásukat, és a legrangosabb hazai formációs versenyről számos elismeréssel térhettek haza.

Ködmön tse
A KÖDMÖN TSE szenzációs sikereket ért el a hétvégén Forrás:  MW

Újabb aranyérem a felnőtteknél – világbajnoki kvalifikációval!

A felnőtt standard formációs csapat zsinórban 18. alkalommal szerezte meg az első helyet, ezzel ismét Magyar Bajnoki címet nyerve az A-ligában.
Ez a teljesítmény nemcsak hazai elismerést, hanem világbajnoki kvalifikációt is jelent: a csapat decemberben Braunschweigben, Németországban képviseli Magyarországot a világbajnokságon.

Fiatal tehetségek a reflektorfényben

A KÖDMÖN TSE utánpótlás-csapatai is remekeltek: először mérettették meg magukat formációban a Magyar Bajnokságon, és máris dobogós helyezéseket értek el.
Eredményeik nemcsak az egyesületet, hanem az egész várost büszkeséggel tölthetik el:
🏆 3. hely – Junior társasági táncok
🏆 3. hely – Nagycsoportos ifjúsági latin táncok
🌟 5. hely – Kiscsoportos ifjúsági latin táncok
 

 


A táncosok lendületét, fegyelmét és eleganciáját egyaránt dicsérte a zsűri, a közönség pedig vastapssal ünnepelte a miskolci fiatalokat.

A siker mögött elhivatott pedagógusok állnak

A koreográfiákat és a felkészítést Simon Csaba mesterpedagógus, az egyesület elnöke és művészeti vezetője jegyzi, a munkát pedig Mezei Ágnes, Simon-Szinyei Edina és Garabuczi Zsófia tánctanárok, csoportvezetők segítették.
Az ő irányításukkal a KÖDMÖN TSE immár évek óta a magyar versenytánc élvonalában szerepel, és a fiatal generációk számára is példát mutat abban, hogyan lehet a sportot és a művészetet tökéletes harmóniába hozni.

KÖDMÖN TSE: Büszkeség, közösség, kitartás

A miskolci egyesület minden tagja elhivatottan dolgozik azon, hogy a város hírnevét öregbítse – a versenyeredmények mellett legalább ennyire fontos számukra a közösségépítés és a tánc öröme.

 


A decemberi világbajnokságra már megkezdődött a felkészülés, és a táncosok elszántan készülnek arra, hogy a magyar színeket méltón képviseljék a nemzetközi parketten.
Gratulálunk a KÖDMÖN TSE minden táncosának és felkészítőjének a kiemelkedő eredményekhez! A miskolci közönség pedig már most büszkén várhatja, hogy a világbajnokságon is megcsillogtassák tudásukat.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

