2 órája
Táncos diadal Miskolcról: a KÖDMÖN TSE ismét Magyar Bajnok lett!
A miskolci táncosok nemcsak a parketten, hanem a dobogón is ragyogtak. A KÖDMÖN TSE újabb elképesztő sikert könyvelhetett el a Zala Open 2025 – Formációs Táncok Magyar Bajnokságán, amelyet október 12-én rendeztek Zalaegerszegen.
Nem pihennek a táncosok: már a világbajnokságra készülnek
Forrás: MW
A hétvégén ismét bebizonyosodott, hogy a kitartás, a tehetség és az összetartó közösség hatalmas dolgokra képes. A KÖDMÖN TSE táncosai fantasztikus formában mutatták meg tudásukat, és a legrangosabb hazai formációs versenyről számos elismeréssel térhettek haza.
Újabb aranyérem a felnőtteknél – világbajnoki kvalifikációval!
A felnőtt standard formációs csapat zsinórban 18. alkalommal szerezte meg az első helyet, ezzel ismét Magyar Bajnoki címet nyerve az A-ligában.
Ez a teljesítmény nemcsak hazai elismerést, hanem világbajnoki kvalifikációt is jelent: a csapat decemberben Braunschweigben, Németországban képviseli Magyarországot a világbajnokságon.
30 alaplépés, 24 ezer különböző lépéskombináció: tudja melyik tánc ez? Miskolcon jelentkezhet rá! - fotók, videó
Fiatal tehetségek a reflektorfényben
A KÖDMÖN TSE utánpótlás-csapatai is remekeltek: először mérettették meg magukat formációban a Magyar Bajnokságon, és máris dobogós helyezéseket értek el.
Eredményeik nemcsak az egyesületet, hanem az egész várost büszkeséggel tölthetik el:
🏆 3. hely – Junior társasági táncok
🏆 3. hely – Nagycsoportos ifjúsági latin táncok
🌟 5. hely – Kiscsoportos ifjúsági latin táncok
A táncosok lendületét, fegyelmét és eleganciáját egyaránt dicsérte a zsűri, a közönség pedig vastapssal ünnepelte a miskolci fiatalokat.
A siker mögött elhivatott pedagógusok állnak
A koreográfiákat és a felkészítést Simon Csaba mesterpedagógus, az egyesület elnöke és művészeti vezetője jegyzi, a munkát pedig Mezei Ágnes, Simon-Szinyei Edina és Garabuczi Zsófia tánctanárok, csoportvezetők segítették.
Az ő irányításukkal a KÖDMÖN TSE immár évek óta a magyar versenytánc élvonalában szerepel, és a fiatal generációk számára is példát mutat abban, hogyan lehet a sportot és a művészetet tökéletes harmóniába hozni.
KÖDMÖN TSE: Büszkeség, közösség, kitartás
A miskolci egyesület minden tagja elhivatottan dolgozik azon, hogy a város hírnevét öregbítse – a versenyeredmények mellett legalább ennyire fontos számukra a közösségépítés és a tánc öröme.
A decemberi világbajnokságra már megkezdődött a felkészülés, és a táncosok elszántan készülnek arra, hogy a magyar színeket méltón képviseljék a nemzetközi parketten.
Gratulálunk a KÖDMÖN TSE minden táncosának és felkészítőjének a kiemelkedő eredményekhez! A miskolci közönség pedig már most büszkén várhatja, hogy a világbajnokságon is megcsillogtassák tudásukat.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Színes forgatag az Arnóti szüreti napon – Csöbör Katalin is a közösséggel ünnepelt
Pumped Gabo a Bükkbe költözött! Nem hiszed el, hol talált rá az álomélet!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!