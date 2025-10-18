október 18., szombat

Szakemberek szerint a kereslet idén jelentősen nőtt, és a megfelelő készülék kiválasztása sokat számít az energiahatékonyság és a kényelem szempontjából. A hideg beálltával egyre többen használják a klímát fűtésre is.

Boon.hu
Így fűtsön a klímával fillérekből!

Nem csak hűt, fűtésre is alkalmas lehet

Forrás: MW

Egyre többen fedezik fel, hogy a klímát fűtésre is hatékonyan használhatjuk. A szakemberek szerint a fűtésre alkalmas készülékek iránti érdeklődés idén nőtt a tavalyi szezonhoz képest. További részleteket alábbi cikkünkben olvashat a témáról.

klímát fűtésre
Egyre többen használják a klímát fűtésre
Forrás: MW

Itt már biztosan nem használnak majd klímát fűtésre

Se fűtésre, se hűtésre. Bezár a Szinva teraszon a Mexikói Gasztrokocsma. az üzlethelyiség most kiadó, a bérleti díj havi 200 ezer forint, a berendezések pedig a bérbeadás részét képezik. Az ingatlan ideális lehetőség más típusú vendéglátóhely vagy üzlet számára, hiszen a Szinva terasz frekventált, látogatott terület Miskolc belvárosában.

Sose lesz már kész?

Teszik fel a fenti kérdést egyre többen az M30-as autópálya Miskolc és Sziksó közötti szakaszával kapcsolatban. A tervek szerint október végéig át kellett volna adni a forgalomnak, de a Strabag nem tudja teljesíteni a határidőt. Olvassa el a részleteket.

Furcsa események a Kéktúra útvonalon Borsodban

Az Országos Kéktúra egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV. Az adóhivatal közreműködése révén a Kéktúra ezen szakasza újra biztonságossá vált.

