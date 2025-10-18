Így fűtesz a klímáddal? Lassan ölöd meg a készüléket az enyhe időszakban, plusz még az energiát is zabálja

Érdemes figyelni néhány dologra ha a klímát fűtésre is használjuk

Az LG közleménye szerint a modern klímák lényegében mind alkalmasak fűtésre, de érdemes figyelni az SCOP értékre, a zajszintre, a garanciára és a wifis vezérelhetőségre. A készülék kiválasztásakor fontos a hatékony energiafelhasználás, valamint az, hogy a hőmérséklet-igényeknek megfelelően válasszuk ki a modellt. Magyarországon a fűtéstervezéshez használt szabványok szerint mínusz 13–15 Celsius fokig tervezett készülékek működnek optimálisan az átmeneti időszakban.

A korszerű klímák akár négyszer hatékonyabbak a hagyományos villamos fűtésnél, és gyorsabban melegítik fel a helyiségeket, mint a radiátorok vagy padlófűtések. Ugyanakkor érdemes az enyhébb időszakban óvatosan használni őket, mert a nem inverteres üzemmód energiapazarló lehet, és a készülék élettartamát is csökkentheti a felesleges használat.

Fontos, hogy a klímaberendezés fűtés közben nem szárítja ki a levegőt: csak a relatív páratartalmat csökkenti. A friss levegő bejuttatásáról és a szellőztetésről mindig gondoskodni kell, különösen a fűtési időszak előtt. A megfelelő készülék és tudatos használat segítségével azonban kényelmesen, energiatakarékosan tartható melegen a lakás a téli hónapokban.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.