Így fűtesz a klímáddal? Lassan ölöd meg a készüléket az enyhe időszakban, plusz még az energiát is zabálja
Szakemberek szerint a kereslet idén jelentősen nőtt, és a megfelelő készülék kiválasztása sokat számít az energiahatékonyság és a kényelem szempontjából. Ahogy közeledik a tél, egyre többen gondolkodnak azon, hogy a klímát fűtésre is használják.
Nem csak hűtésre, fűtésre is hatékony lehet a klíma
Forrás: MW
Az utóbbi hetek hideg időjárása felhívta a figyelmet arra, hogy a klímát fűtésre is hatékonyan használhatjuk. A szakemberek szerint a fűtésre alkalmas készülékek iránti érdeklődés idén nőtt a tavalyi szezonhoz képest, és a nyugdíjasok lakásfelújítási programja további megbízásokat generálhat a következő hónapokban.
Haraszti Zsolt, aki Miskolc Avas városrészben él lakótelepi lakásában és idén szereltette be saját légkondicionáló berendezését, így foglalta össze tapasztalatait:
Már használom is az átállási időszakban, amikor már fűtenek ugyan, de még nem annyira, a radiátorok csak langyosak, de a lakások már kihűltek. Anyagilag a nyári időszak sem dobta meg a számlánkat, és hát legyünk őszinték, sokkal többet költenénk gyógyszerre, ha megfáznánk, mint amennyit a klímával fűtés elvisz.
Érdemes figyelni néhány dologra ha a klímát fűtésre is használjuk
Az LG közleménye szerint a modern klímák lényegében mind alkalmasak fűtésre, de érdemes figyelni az SCOP értékre, a zajszintre, a garanciára és a wifis vezérelhetőségre. A készülék kiválasztásakor fontos a hatékony energiafelhasználás, valamint az, hogy a hőmérséklet-igényeknek megfelelően válasszuk ki a modellt. Magyarországon a fűtéstervezéshez használt szabványok szerint mínusz 13–15 Celsius fokig tervezett készülékek működnek optimálisan az átmeneti időszakban.
A korszerű klímák akár négyszer hatékonyabbak a hagyományos villamos fűtésnél, és gyorsabban melegítik fel a helyiségeket, mint a radiátorok vagy padlófűtések. Ugyanakkor érdemes az enyhébb időszakban óvatosan használni őket, mert a nem inverteres üzemmód energiapazarló lehet, és a készülék élettartamát is csökkentheti a felesleges használat.
Fontos, hogy a klímaberendezés fűtés közben nem szárítja ki a levegőt: csak a relatív páratartalmat csökkenti. A friss levegő bejuttatásáról és a szellőztetésről mindig gondoskodni kell, különösen a fűtési időszak előtt. A megfelelő készülék és tudatos használat segítségével azonban kényelmesen, energiatakarékosan tartható melegen a lakás a téli hónapokban.
