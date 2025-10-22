október 22., szerda

Előd névnap

12°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Borsodi tűzoltók munkáját is elismerték, íme a kitüntetettek névsora

Címkék#ünnep#katasztrófavédelmi igazgatóság#Dr Góra Zoltán#polgáraiként#őrmester

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve a szokásokhoz híven ünnepi állománygyűlést tartott a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A megemlékezéseken nemcsak a hősök előtt hajtottak fejet, hanem kitüntetéseket is átadtak a legkiválóbb tűzoltóknak és rendvédelmi dolgozóknak, köztük több Borsod vármegyei szakembernek is. A vármegyei igazgatóság életmentő rendőrök munkáját is elismerte.

Boon.hu

Elismerték a tűzoltók munkáját, borsodiak is kitüntetéseket vehettek át. A katasztrófavédelmi főigazgatóság központi ünnepségén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott ünnepi beszédet. Szavai szerint az 1956-os forradalom nemzetünk történelmének egyik csodája volt, amelynek hősei a szabadságért, a függetlenségért és egy jobb jövőért küzdöttek.

kitüntetés, tűzoltó, katasztrófavédelem, borsod
Borsodi tűzoltók is kitüntetést kaptak az október 23-i nemzeti ünnepen
Forrás: MW

Kitüntetések a jelen hősinek

Kötelességünk, hogy két emberöltő távlatából se felejtsük el az ’56-os eseményeket, és szabad Magyarország polgáraiként őrködjünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött

 – hangsúlyozta a tábornok. A megemlékezést a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének műsora tette ünnepélyesebbé, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató adta át az elismeréseket azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő szakmai munkát végeztek.

Borsod-Abaúj-Zemplén büszkeségei

Október 23-a alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri emléktárgyat adományozott

  • Győri Péter tűzoltó törzsőrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója soron kívül tűzoltó őrnaggyá léptette elő

  • Sztankó Zoárd tűzoltó századost, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét.

Dicséretben és jutalomban részesült:

Czeglédi Katerina tűzoltó főhadnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humánszolgálatának főelőadója,

Fazekas Krisztina, a Költségvetési Osztály előadója.

Borsodban is díjazták a legjobbak munkáját

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 22-i ünnepi állománygyűlésén Macz János Zsolt tűzoltó ezredes, az igazgatóság vezetője több munkatársát is elismerésben részesítette.

Soron kívüli előresorolásban részesült:

Lukács Gábor tűzoltó főtörzsőrmester – Kazincbarcika,

Lénárt István c. tűzoltó főtörzsőrmester – Szerencs,

Keserű Gábor c. tűzoltó főtörzsőrmester – Encs,

Juhász Péter tűzoltó őrmester – Tiszaújváros,

Hegedűs Máté József tűzoltó őrmester – Tiszaújváros.

Dicséretben és pénzjutalomban részesült:

Vincze Zsolt c. tűzoltó zászlós – Szerencs,

Varga György c. tűzoltó törzszászlós – Főügyeleti Osztály,

Szepesi András tűzoltó százados – Főügyeleti Osztály,

Ruszin Bence tűzoltó őrmester – Encs,

Pál Roland c. tűzoltó főtörzsőrmester – Mezőkövesd,

Lenkó István c. tűzoltó főtörzsőrmester – Szendrő,

Herbák Csaba c. tűzoltó törzsőrmester – Ózd,

Gál Attila c. tűzoltó főtörzsőrmester – Miskolc,

Drótár János tűzoltó őrnagy – Főügyeleti Osztály,

Butella Péter tűzoltó őrmester – Sátoraljaújhely.

Helytállás a tűzben és a bajban

Külön elismerésben részesült három rendőr, akik 2025. augusztus 1-jén éjszaka, Miskolcon egy társasházi tűzeset során életet mentettek.

Példaértékű, kiemelkedő helytállásukért dicséretben és tárgyjutalomban részesültek:

  • Juhász Dávid r. főtörzsőrmester,
  • Sándor Ákos r. törzsőrmester,
  • Németh Polett r. őrmester.

A tűzoltók és rendőrök mindennapi szolgálata gyakran láthatatlan marad, ám az ilyen alkalmak emlékeztetnek rá, hogy a hivatásos állomány tagjai nap mint nap életet és értéket mentenek.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu