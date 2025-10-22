3 órája
Borsodi tűzoltók munkáját is elismerték, íme a kitüntetettek névsora
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve a szokásokhoz híven ünnepi állománygyűlést tartott a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A megemlékezéseken nemcsak a hősök előtt hajtottak fejet, hanem kitüntetéseket is átadtak a legkiválóbb tűzoltóknak és rendvédelmi dolgozóknak, köztük több Borsod vármegyei szakembernek is. A vármegyei igazgatóság életmentő rendőrök munkáját is elismerte.
Elismerték a tűzoltók munkáját, borsodiak is kitüntetéseket vehettek át. A katasztrófavédelmi főigazgatóság központi ünnepségén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott ünnepi beszédet. Szavai szerint az 1956-os forradalom nemzetünk történelmének egyik csodája volt, amelynek hősei a szabadságért, a függetlenségért és egy jobb jövőért küzdöttek.
Kitüntetések a jelen hősinek
Kötelességünk, hogy két emberöltő távlatából se felejtsük el az ’56-os eseményeket, és szabad Magyarország polgáraiként őrködjünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött
– hangsúlyozta a tábornok. A megemlékezést a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének műsora tette ünnepélyesebbé, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató adta át az elismeréseket azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő szakmai munkát végeztek.
Borsod-Abaúj-Zemplén büszkeségei
Október 23-a alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri emléktárgyat adományozott
- Győri Péter tűzoltó törzsőrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója soron kívül tűzoltó őrnaggyá léptette elő
- Sztankó Zoárd tűzoltó századost, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét.
Dicséretben és jutalomban részesült:
Czeglédi Katerina tűzoltó főhadnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humánszolgálatának főelőadója,
Fazekas Krisztina, a Költségvetési Osztály előadója.
Borsodban is díjazták a legjobbak munkáját
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 22-i ünnepi állománygyűlésén Macz János Zsolt tűzoltó ezredes, az igazgatóság vezetője több munkatársát is elismerésben részesítette.
Soron kívüli előresorolásban részesült:
Lukács Gábor tűzoltó főtörzsőrmester – Kazincbarcika,
Lénárt István c. tűzoltó főtörzsőrmester – Szerencs,
Keserű Gábor c. tűzoltó főtörzsőrmester – Encs,
Juhász Péter tűzoltó őrmester – Tiszaújváros,
Hegedűs Máté József tűzoltó őrmester – Tiszaújváros.
Dicséretben és pénzjutalomban részesült:
Vincze Zsolt c. tűzoltó zászlós – Szerencs,
Varga György c. tűzoltó törzszászlós – Főügyeleti Osztály,
Szepesi András tűzoltó százados – Főügyeleti Osztály,
Ruszin Bence tűzoltó őrmester – Encs,
Pál Roland c. tűzoltó főtörzsőrmester – Mezőkövesd,
Lenkó István c. tűzoltó főtörzsőrmester – Szendrő,
Herbák Csaba c. tűzoltó törzsőrmester – Ózd,
Gál Attila c. tűzoltó főtörzsőrmester – Miskolc,
Drótár János tűzoltó őrnagy – Főügyeleti Osztály,
Butella Péter tűzoltó őrmester – Sátoraljaújhely.
Helytállás a tűzben és a bajban
Külön elismerésben részesült három rendőr, akik 2025. augusztus 1-jén éjszaka, Miskolcon egy társasházi tűzeset során életet mentettek.
Példaértékű, kiemelkedő helytállásukért dicséretben és tárgyjutalomban részesültek:
- Juhász Dávid r. főtörzsőrmester,
- Sándor Ákos r. törzsőrmester,
- Németh Polett r. őrmester.
A tűzoltók és rendőrök mindennapi szolgálata gyakran láthatatlan marad, ám az ilyen alkalmak emlékeztetnek rá, hogy a hivatásos állomány tagjai nap mint nap életet és értéket mentenek.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Rájuk büszke az egész vármegye: kiosztották az '56-os díjakat, itt a névsor és a galéria!