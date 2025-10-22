Borsodi tűzoltók munkáját is elismerték, íme a kitüntetettek névsora

Elismerték a tűzoltók munkáját, borsodiak is kitüntetéseket vehettek át. A katasztrófavédelmi főigazgatóság központi ünnepségén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő mondott ünnepi beszédet. Szavai szerint az 1956-os forradalom nemzetünk történelmének egyik csodája volt, amelynek hősei a szabadságért, a függetlenségért és egy jobb jövőért küzdöttek.

Borsodi tűzoltók is kitüntetést kaptak az október 23-i nemzeti ünnepen

Forrás: MW

Kitüntetések a jelen hősinek

Kötelességünk, hogy két emberöltő távlatából se felejtsük el az ’56-os eseményeket, és szabad Magyarország polgáraiként őrködjünk nemzeti létünk méltósága és biztonsága fölött

– hangsúlyozta a tábornok. A megemlékezést a Katasztrófavédelem Központi Zenekara kvintettjének műsora tette ünnepélyesebbé, majd dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató adta át az elismeréseket azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő szakmai munkát végeztek.

Borsod-Abaúj-Zemplén büszkeségei

Október 23-a alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri emléktárgyat adományozott

Győri Péter tűzoltó törzsőrmesternek, a Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója soron kívül tűzoltó őrnaggyá léptette elő

Sztankó Zoárd tűzoltó századost, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét.

Dicséretben és jutalomban részesült:

Czeglédi Katerina tűzoltó főhadnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humánszolgálatának főelőadója,

Fazekas Krisztina, a Költségvetési Osztály előadója.

Borsodban is díjazták a legjobbak munkáját

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 22-i ünnepi állománygyűlésén Macz János Zsolt tűzoltó ezredes, az igazgatóság vezetője több munkatársát is elismerésben részesítette.

Soron kívüli előresorolásban részesült:

Lukács Gábor tűzoltó főtörzsőrmester – Kazincbarcika,

Lénárt István c. tűzoltó főtörzsőrmester – Szerencs,

Keserű Gábor c. tűzoltó főtörzsőrmester – Encs,

Juhász Péter tűzoltó őrmester – Tiszaújváros,

Hegedűs Máté József tűzoltó őrmester – Tiszaújváros.