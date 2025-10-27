október 27., hétfő

Kiss Ádám érkezik Miskolca hamarosan!

A népszerű humorista, a Dumaszínház társulatának legfiatalabb tagja érkezik hamarosan Miskolcra. Kiss Ádám önálló estjét tekinthetik majd meg Hajdú Balázs kíséretében.

Boon.hu

November 25-én, kedden 18 órától kezdődik majd Kiss Ádám önálló estje „Mit nem mondok!” címmel Miskolcon, a Művészetek Házában. A műsorvezető Hajdú Balázs lesz, a szokásos fergeteges hangulat garantált.

Kiss Ádám humorista

Kiss Ádám a Dumaszínház társulatának egyik legfiatalabb tagja. Ő már akkoriban stand-upolt, amikor még nem is tudta, hogy létezik ez a műfaj.

Szalagavató-forradalmár, az iskolarádió fenegyereke. Gyerekkorában Fábry Sándor szeretett volna lenni. Tőle tudjuk, hogyan lehet lapostányérral pókerezni, miért visel napszemüveget a nap, és mit jelent a wellness-ajánlatokban a csokoládépakolás. A játékkonzol-függő humorfesztivál győztes, Kissfilm rendező és vágó. A welcome-rántotthús fogalmának megalkotója, aki titokban szeretne sütemény-stylist lenni, de semmiképpen nem lila lakkdzsekiben, legfeljebb egy Szütyiő-vel. Panel-Lackó hű barátja, a piszológus nővér öccse, a vérvételek és tanévnyitók antihőse. A Kiss Kiss Benk Benk című könyv szerzői közül Kiss Kiss. Nagy Éva reciproka, Nagy Feró inverze, a szép, magyar, irodalmi nyelv elkötelezett védelmezője. A Dumaszínház FC válogatott játékosa. Mottója: Az élethez kell egy szerencsi Kiss – írja a dumaszinhaz.hu

 

