Nem hitt a szemének, amikor belenézett a kukába – amit talált, az megváltoztatta az életét!
A MIREHU Nonprofit Kft. közösségi oldalán megosztott történet futótűzként terjed Borsodban: egy férfi megmentett egy kiskutyát, akit valaki a kukába dobott. Az eset felhívja a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára, amelyhez a MIREHU is csatlakozott. Kiskutyát dobtak a kukába, a férfi hősies tettével megmentette.
Egy szívszorító, de végül boldog véget ért történetet posztolt a napokban a miskolci hulladékkezelő cég. Egy kiskutyát dobtak a kukába, ám egy arra járó dolgozó nem tudta tétlenül nézni az esetet. Azonnal közbelépett, kimentette a kis szőrmókot, állatorvoshoz vitte, és kiderült: a kutyus szerencsére teljesen egészséges.
A történet itt nem ért véget – a férfi úgy döntött, örökbe fogadja a megmentett kiskutyát. Így a kis állat nemcsak új esélyt, hanem szerető otthont is kapott - számolt be közösségi oldalán a Mirehu Nonprofit Kft.
Kiskutyát dobtak a kukába – de nem maradt magára
A kiskutya megmentése egy hétköznapi munkanapon történt: egyik dolgozó arra lett figyelmes, hogy valaki a kukába dob egy dobozt, amelyből halk nyüszítés hallatszott. Amikor odament, egy apró, remegő, mindössze pár hetes kiskutyát talált.
„Nem tudtam tétlenül nézni” – mondta a megmentő. „Ahogy belenéztem a dobozba, két félő szem nézett vissza rám. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy segítek rajta.”
Az ilyen állatmentés példamutató cselekedet, és emlékeztet arra, milyen fontos a felelős állattartás és az együttérzés mindennapjainkban.
Állatorvosi vizsgálat – szerencsére egészséges
A férfi állatorvoshoz vitte a kiskutyát, aki alaposan megvizsgálta. Kiderült, hogy a kis állat szerencsére nem szenvedett sérüléseket – csak éhes, szomjas és nagyon megijedt.
Néhány nap gondoskodás után már vidáman eszik, játszik, és fokozatosan visszanyerte bizalmát az emberekben. Az orvosi ellátás és a szeretet meghozta gyümölcsét.
Új otthon, új esély – örökbefogadás Borsodban
A megmentő végül úgy döntött, örökbe fogadja a kiskutyát, és otthont ad neki. A kis négylábú már nevet is kapott, és boldogan él új családjával.
Ez a megható történet Borsodból jól mutatja, hogy egyetlen ember döntése megváltoztathat egy életet. Az állatmentés nemcsak bátorság kérdése, hanem szív és emberség is kell hozzá.
A felelős állattartás nemcsak jogi, hanem erkölcsi kötelességünk is.
