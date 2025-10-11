október 11., szombat

Megható történet

1 órája

Nem hitt a szemének, amikor belenézett a kukába – amit talált, az megváltoztatta az életét!

A MIREHU Nonprofit Kft. közösségi oldalán megosztott történet futótűzként terjed Borsodban: egy férfi megmentett egy kiskutyát, akit valaki a kukába dobott. Az eset felhívja a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára, amelyhez a MIREHU is csatlakozott. Kiskutyát dobtak a kukába, a férfi hősies tettével megmentette.

Egy szívszorító, de végül boldog véget ért történetet posztolt a napokban a miskolci hulladékkezelő cég. Egy kiskutyát dobtak a kukába, ám egy arra járó dolgozó nem tudta tétlenül nézni az esetet. Azonnal közbelépett, kimentette a kis szőrmókot, állatorvoshoz vitte, és kiderült: a kutyus szerencsére teljesen egészséges.

kiskutyát dobtak a kukába, megmentették Borsodban
A megmentett kiskutya Forrás: Facebook

A történet itt nem ért véget – a férfi úgy döntött, örökbe fogadja a megmentett kiskutyát. Így a kis állat nemcsak új esélyt, hanem szerető otthont is kapott - számolt be közösségi oldalán a Mirehu Nonprofit Kft.

Kiskutyát dobtak a kukába – de nem maradt magára

A kiskutya megmentése egy hétköznapi munkanapon történt: egyik dolgozó arra lett figyelmes, hogy valaki a kukába dob egy dobozt, amelyből halk nyüszítés hallatszott. Amikor odament, egy apró, remegő, mindössze pár hetes kiskutyát talált.

„Nem tudtam tétlenül nézni” – mondta a megmentő. „Ahogy belenéztem a dobozba, két félő szem nézett vissza rám. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy segítek rajta.”

Az ilyen állatmentés példamutató cselekedet, és emlékeztet arra, milyen fontos a felelős állattartás és az együttérzés mindennapjainkban.

Állatorvosi vizsgálat – szerencsére egészséges

A férfi állatorvoshoz vitte a kiskutyát, aki alaposan megvizsgálta. Kiderült, hogy a kis állat szerencsére nem szenvedett sérüléseket – csak éhes, szomjas és nagyon megijedt.

A férfi örökbe fogadta a kiskutyák Forrás: Facebook

Néhány nap gondoskodás után már vidáman eszik, játszik, és fokozatosan visszanyerte bizalmát az emberekben. Az orvosi ellátás és a szeretet meghozta gyümölcsét.

Új otthon, új esély – örökbefogadás Borsodban

A megmentő végül úgy döntött, örökbe fogadja a kiskutyát, és otthont ad neki. A kis négylábú már nevet is kapott, és boldogan él új családjával.

Ez a megható történet Borsodból jól mutatja, hogy egyetlen ember döntése megváltoztathat egy életet. Az állatmentés nemcsak bátorság kérdése, hanem szív és emberség is kell hozzá.

A felelős állattartás nemcsak jogi, hanem erkölcsi kötelességünk is.

Szemétszállítás a hétköznapokban

A MiReHu Nonprofit Kft. új applikációja, a MiReHu MaKuApp megkönnyíti a mindennapokat: értesít a szállításról, megmutatja a legközelebbi gyűjtőpontot, és lehetőséget ad a gyors bejelentésekre is. Az új mobilalkalmazás célja, hogy a felhasználók a teljes szolgáltatási területen egyszerűbb, átláthatóbb és közvetlen információkat kapjanak a hulladékkezeléssel és szállítással kapcsolatban.

