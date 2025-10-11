2 órája
A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó
Újra autós családi program volt Miskolcon. A IV. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás október 11-én, szombaton várta a modellautó rajongókat a Tudomány és Technika Házában.
A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt
Fotó: Vajda János
A IV. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás nemcsak a gyűjtőknek szólt, a családokat is szívesen látták, hiszen a gyerekek is élvezhették az RC autók nyújtotta élményt.
Aki szerette volna az akár egy akadályokkal teli pályán ki is kipróbálhatta a távirányítós járműveket, így a nap nemcsak látványos, hanem interaktív is volt.
A Kisautó Börze keretében különlegességek is bemutatkoztak
Korpás Péter a Miskolci Modellautósok tagja és csapattársai várták az érdeklődőket az akadálypályára.
Mi minden börzén jelen vagyunk a működő modell autóinkkal. Gyűjtjük, szereljük ezeket az autókat és egyúttal játszunk is velük. Kimegyünk a természetbe és parkolókba, nekem személy szerint szűk harminc darab van belőlük. Célunk az, hogy népszerűsítsük ezt a szép hobbit és az, hogy a fiatalokat kimozdítsuk a digitális világból
– mondta el kérdésünkre a gyűjtő, majd hozzátette, hogy a jelenlévő autómodellek közül a legrégebbi egy 1993-as modell, a legkülönlegesebb pedig talán az, amelyet a gazdája saját kézzel készített el. Jancsurák Gábor kettő év alatt készített el egy honvédségi járművet, ami egy működőképes modell, világít, füstöl és hangokat is kiad.
Van rá igény Miskolcon is
Urbán Boglárka a rendezvény szervezője nagy lelkesedéssel beszélt a programról:
Ketten a párommal álmodtuk meg azt a programot. Májusban volt az első börzénk, de már előtte egy évvel elkezdtük az előkészítést. Az ország több pontján is rendeznek hasonlókat, elsősorban a vármegyeszékhelyeken. Szerettük volna, ha Miskolc sem marad ki ebből. Úgy tűnik, hogy igény van rá, ezt már az első alkalommal is láttuk
- hangsúlyozta a főszervező.
4. Miskolci Kisautó Börze és KiállításFotók: Vajda János
Népszerű márkák, különleges darabok
A rendezvényen testközelből ismerkedhettek meg a látogatók a legnépszerűbb márkák – például a Hot Wheels, a Burago vagy a Mini GT – különleges darabjaival, miközben a csarnokban egymást váltották a ritkaságokat kínáló gyűjtők és árusok. A beltéri kiállítók mellett a Tudomány és Technika Háza előtti beton placcon a távirányítással működtethető autócsodák is színesítették a börzét.
