október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó

Címkék#kiállítás#boon video#Miskolci Modellautósok#kisautóbörze#Miskolc

Újra autós családi program volt Miskolcon. A IV. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás október 11-én, szombaton várta a modellautó rajongókat a Tudomány és Technika Házában.

Boon.hu
A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó

A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt

Fotó: Vajda János

A IV. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás nemcsak a gyűjtőknek szólt, a családokat is szívesen látták, hiszen a gyerekek is élvezhették az RC autók nyújtotta élményt.

Kisautó Börze
A Kisautó Börze egyik különlegessége: kézzel készített működőképes autómodell
Fotó: Vajda János

Aki szerette volna az akár egy akadályokkal teli pályán ki is kipróbálhatta a távirányítós járműveket, így a nap nemcsak látványos, hanem interaktív is volt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Kisautó Börze keretében különlegességek is bemutatkoztak 

Korpás Péter a Miskolci Modellautósok tagja és csapattársai várták az érdeklődőket az akadálypályára.

Mi minden börzén jelen vagyunk a működő modell autóinkkal. Gyűjtjük, szereljük ezeket az autókat és egyúttal játszunk is velük. Kimegyünk a természetbe és parkolókba, nekem személy szerint szűk harminc darab van belőlük. Célunk az, hogy népszerűsítsük ezt a szép hobbit és az, hogy a fiatalokat kimozdítsuk a digitális világból

 – mondta el kérdésünkre a gyűjtő, majd hozzátette, hogy a jelenlévő autómodellek közül a legrégebbi egy 1993-as modell, a legkülönlegesebb pedig talán az, amelyet a gazdája saját kézzel készített el. Jancsurák Gábor kettő év alatt készített el egy honvédségi járművet, ami egy működőképes modell, világít, füstöl és hangokat is kiad.

Van rá igény Miskolcon is 

Urbán Boglárka a rendezvény szervezője nagy lelkesedéssel beszélt a programról: 

Ketten a párommal álmodtuk meg azt a programot. Májusban volt az első börzénk, de már előtte egy évvel elkezdtük az előkészítést. Az ország több pontján is rendeznek hasonlókat, elsősorban a vármegyeszékhelyeken. Szerettük volna, ha Miskolc sem marad ki ebből. Úgy tűnik, hogy igény van rá, ezt már az első alkalommal is láttuk 

- hangsúlyozta a főszervező. 

4. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás

Fotók: Vajda János

Népszerű márkák, különleges darabok 

A rendezvényen testközelből ismerkedhettek meg a látogatók a legnépszerűbb márkák – például a Hot Wheels, a Burago vagy a Mini GT – különleges darabjaival, miközben a csarnokban egymást váltották a ritkaságokat kínáló gyűjtők és árusok. A beltéri kiállítók mellett a Tudomány és Technika Háza előtti beton placcon a távirányítással működtethető autócsodák is színesítették a börzét.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu