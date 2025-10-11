A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó

A IV. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás nemcsak a gyűjtőknek szólt, a családokat is szívesen látták, hiszen a gyerekek is élvezhették az RC autók nyújtotta élményt.

A Kisautó Börze egyik különlegessége: kézzel készített működőképes autómodell

Fotó: Vajda János

Aki szerette volna az akár egy akadályokkal teli pályán ki is kipróbálhatta a távirányítós járműveket, így a nap nemcsak látványos, hanem interaktív is volt.

A Kisautó Börze keretében különlegességek is bemutatkoztak

Korpás Péter a Miskolci Modellautósok tagja és csapattársai várták az érdeklődőket az akadálypályára.

Mi minden börzén jelen vagyunk a működő modell autóinkkal. Gyűjtjük, szereljük ezeket az autókat és egyúttal játszunk is velük. Kimegyünk a természetbe és parkolókba, nekem személy szerint szűk harminc darab van belőlük. Célunk az, hogy népszerűsítsük ezt a szép hobbit és az, hogy a fiatalokat kimozdítsuk a digitális világból

– mondta el kérdésünkre a gyűjtő, majd hozzátette, hogy a jelenlévő autómodellek közül a legrégebbi egy 1993-as modell, a legkülönlegesebb pedig talán az, amelyet a gazdája saját kézzel készített el. Jancsurák Gábor kettő év alatt készített el egy honvédségi járművet, ami egy működőképes modell, világít, füstöl és hangokat is kiad.