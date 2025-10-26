1 órája
Elárasztották a hüllők a miskolci Ifiházat – kígyók, varánuszok és más „rémisztően cuki” állatok vártak mindenkit! (fotók, videó)
Száz példány, a kis cukitól a nagy „rémisztőig”. A miskolci Ifiházban vasárnap rendezett kisállat-kiállítás látogatói azonban inkább úgy gondolják: mindegyik látnivaló az előbbi kategóriába tartozik.
Fotó: Balogh Attila
A Győri kapui kulturális intézmény földszinti tereiben felvonultatott kisebb-nagyobb élőlények zöme hüllő, gyíkféle. Ezek manapság a divatosabb fajták, az emberek megkedvelték őket, a viszolygás a múlté, a hidegvérű, pikkelyesbőrű állatkák népszerűek, divatosak. A vasárnapi kisállat-kiállításon készítettünk látványos fényképeket.
Kisállat-kiállítás, a legkisebbtől a legnagyobbig
Kérlek, ne emeld fel! – ez a felirat fogad az Ifjúsági Ház főbejáratán belépve; a tábla mögött nyuszi „legel”. A kismadárka kalitkáján pedig: Készíts képet Csőrikével! Végül a nyitó másodpercek harmadik vizuális ingere: Benyúlni tilos! – pedig ez a figyelmeztetés egy (a kiírás szerint) dzsungáriai törpehörcsög dobozánál olvasható, de mellette már kígyók és más kevésbé „simogatnivaló” lények láthatók. Illetve, helyesbíteni szükséges: a hasonló kiállítások népszerűségét vélelmezhetően az adja, hogy manapság már nincs értelme „nemszeretem” fajtákról beszélni. Közel minden egyformán népszerű, sőt, a popkultúra közelmúltbeli változásainak betudhatóan sok minden divatba jött, ami azelőtt kevesek által kedvelt dolog volt. Ilyenek a korábban csúnyának, ijesztőnek, kellemetlennek titulált fajok, élen a gyík, kígyó, béka jellegű sikamlós állatkákkal.
Ezek ma kedveltek, főleg a gyerekek körében, ezért vannak többségben az ifiházas tárlaton is – tudtuk meg a szervezőtől, Uzoni Ivettől. Minden, ami itt látható, az ő saját gyűjteményének a tagja. Egy Pest megyei településről érkezett, a menazsériával rendszeresen járva az országot; Miskolcon másodjára állítja ki a kollekciót.
Kisállat kiállítás Miskolcon, az IfiházbanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A terráriumok többségét, ugyancsak a gyerekek mint elsőszámú érdeklődők kedvében járva, egy-egy kisautóval díszítette fel. Tőle tudjuk, hogy száz állat van itt közszemlére téve: a legnagyobb a cumingi varánusz, a legkisebbnek talán egy vitorlás gekkó nevezhető. De, hogy teljesen naprakészek és aktuálisak legyünk, vannak itt halloweeni tarisznyarákok is! Az ő tapasztalata kifejezetten az, hogy napjainkban a kisgyerekek e tekintetben jóval befogadóbbak, mint a korábbi generációk, nem félnek a „legrémesebb” fajtáktól sem. Inkább kíváncsian, érdeklődve figyelik őket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval
boon.hu video
- Akik Lillát választották a mobilnyomogatás helyett – fotókkal, videóval
- Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
- Ivan és Elton ,,kivégezte" a listavezetőt - fotókkal, videóval!
- Középkori divatbemutató és kalapos kalandozás a Herman Ottó Múzeumban - fotókon, videón, mi a menőbb Indiana Jones kalapjánál
- Hét mesés vár a Zemplénben, amit mindenkinek látnia kell - videóval!