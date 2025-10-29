október 29., szerda

Nárcisz névnap

Magyarországon védett állat

1 órája

Újabb farkast lőttek agyon

A szomszédos Ausztriában, Zwettl tartományban kilőttek egy farkast. Szintén farkast lőttek le Borsodban, Hidasnémetinél még 2023-ban. Nézzük, van-e hasonlóság a két eset között.

Boon.hu

Újabb farkast lőttek ki Ausztriában: hétvégén egy „problémás farkast” öltek meg nyugati szomszédunknál, a Zwettl járásban. A kiadott sajtóközlemény szerint a vadállat többször megközelítette a lakóhelyeket - írja a vaol.hu. A farkas eltávolítását kérelmezték Alsó-Ausztria tartomány illetékeseitől, az állami szakértők azonnal elvégezték a szükséges beavatkozást.

kilőtt farkas
A svájci M237-es jeladós, utóbb (2023-ban) kilőtt farkas
Forrás: Facebook/Gruppe Wolf Schweiz

Kilőtt farkas: más a borsodi és más az ausztriai eset

Ha a problémás farkasok településekhez közelednek, és ezáltal veszélyeztetik az emberek biztonságát, akkor természetesen el lehet őket űzni vagy kilőni. Az alsó-ausztriai farkasrendelet az emberek, az állatállomány és a háziállatok farkastámadásokkal szembeni védelmét szolgálja.

A fenti mondattal magyarázza a hivatkozott cikk az ilyenkor szokásos hatósági fellépést. Farkas lelövése – a téma ismerős lehet a magyarországi, azon belül a borsodi olvasók számára is. Az összevethető 2023-as, illetve mostani ügy között azonban rendkívül fontos különbség mutatkozik.
Két és fél évvel ezelőtt kavarta fel a közvéleményt egy lelőtt farkas ügye Borsod-Abaúj-Zemplénben. Az éles eltérés a mostani svájci és az akkori magyarországi eset között, hogy a híradások szerint most, ott szabályosan történt minden – 2023. áprilisában náluk viszont a legkevésbé sem. Olyannyira nem, hogy a magyar balesetből büntetőügy lett, az encsi bíróság tárgyalja, két vádlottal ((három érintettel). Ami a harmadik, kiskorú szereplőt illeti, azon a bizonyos tavaly előtti tavaszi napon vadászat közben

a gyermek lelőtte a fokozottan védett, 250.000 forint természetvédelmi értéket képviselő szürke farkast, majd a terheltek a tetemet az édesapa gépjárművébe helyezték, miközben az állat nyakörvét az abba szerelt jeladóval levágták és a Hernád folyóba dobták

– írt foglalta össze a lényeget a Boon.hu legutóbbi, a témával foglalkozó tudósítása.

Az idén májusi helyzet: „a vadászok vallomást tettek, folytatódik a tárgyalás”
Forrás: MW

A tetem soha nem került elő

A Borsod Online írt annak idején elsőként arról, hogy kilőhették a svájci jeladóval ellátott szürke farkast, amely fél Európát bejárva hazánkon vágott keresztül és ért vármegyénkbe. Az M237-es számú jeladós farkas útját rengetegen követték nyomon világszerte, Hidasnémeti környékén azonban a GPS-jeladó egy napig nem adott jelet, majd egy koordinátáról volt mérhető, ahonnan a rádiójeleket is sugározta a nyakörv. Később kiderült, búvárok hozták fel a Hernádból a jeladós nyakörvet, amelyet levágtak az állatról és a folyóba dobtak. A tetem – bár speciális, erre kiképzett kutyákkal is keresték – soha nem került elő.

Néhány hónap múlva a rendőrségi nyomozás nyomán két szabolcsi illetőségű (Borsod megyében is több ingatlannal rendelkező) férfit fogtak el, akiket

  • természetkárosítás,
  • lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és 
  • más bűncselekmények elkövetésével

gyanúsítottak meg a nyomozók, majd a kihallgatásokat követően bűnügyi őrizetbe vettek. Az ügyészség szerint a farkast az egyikük 9 éves fia lőtte ki.

A bírósági eljárásban a két felnőtt vádlott tagadott, de előkerült egy harmadik szemtanú, aki előbbiek terhére vallott.

Megtartották az első tárgyalást az Encsi Járásbíróságon annak két férfinak az ügyében, akik a vádirat szerint a hazánkban elpusztult jeladós, svájci farkas haláláért felelősek. A két férfi első alkalommal tett vallomást az ügy során és adta elő, hogy szerintük mi is történt az M237-es számú szürke farkassal. De portálunk azon értesülése is bizonyítást nyert – amelyet korábban az ügyészség nem erősített meg számunkra –, hogy a két férfi és a gyermek mellett egy harmadik vadász is volt az esetnél a helyszínen, akinek a vallomása perdöntő a vádhatóság szempontjából.

Mióta legutóbb a Boon.hu részletesen írt a témáról, az Encsi Járási Bíróság honlapja szerint legalább még egy tárgyalást megtartottak (2025 szeptemberében). Ezen vélhetően érdemi előrelépés nem történt az eset feltárását illetően, minthogy a bírósági sajtóközlemény arra utal, „az eljárás befejezése nem várható”.

„Az Encsi Járásbíróságon 8.B.147/2024. számon folyamatban lévő eljárásban a bíróság 2025. március 27. napján tartott előkészítő ülést, majd június 3-án és szeptember 25-én tárgyalást. Utóbbin a bizonyítási eljárás keretében tanúkihallgatásra, illetve fegyverszakértő kirendelésére került sor. A bíróság a szakértői vélemény elkészítésétől függően hivatalból tűz majd új határnapot” – ezt a tájékoztatást adta a megyei hírportál érdeklődésére a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője.

Amíg frissebb fejleményekről tudunk beszámolni olvasóinknak, addig is a rendőrség videós híradása a későbbi vádlottak elfogásának bejelentéséről:

