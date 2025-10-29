Újabb farkast lőttek agyon

Újabb farkast lőttek ki Ausztriában: hétvégén egy „problémás farkast” öltek meg nyugati szomszédunknál, a Zwettl járásban. A kiadott sajtóközlemény szerint a vadállat többször megközelítette a lakóhelyeket - írja a vaol.hu. A farkas eltávolítását kérelmezték Alsó-Ausztria tartomány illetékeseitől, az állami szakértők azonnal elvégezték a szükséges beavatkozást.

Kilőtt farkas: más a borsodi és más az ausztriai eset

Ha a problémás farkasok településekhez közelednek, és ezáltal veszélyeztetik az emberek biztonságát, akkor természetesen el lehet őket űzni vagy kilőni. Az alsó-ausztriai farkasrendelet az emberek, az állatállomány és a háziállatok farkastámadásokkal szembeni védelmét szolgálja.

A fenti mondattal magyarázza a hivatkozott cikk az ilyenkor szokásos hatósági fellépést. Farkas lelövése – a téma ismerős lehet a magyarországi, azon belül a borsodi olvasók számára is. Az összevethető 2023-as, illetve mostani ügy között azonban rendkívül fontos különbség mutatkozik.

Két és fél évvel ezelőtt kavarta fel a közvéleményt egy lelőtt farkas ügye Borsod-Abaúj-Zemplénben. Az éles eltérés a mostani svájci és az akkori magyarországi eset között, hogy a híradások szerint most, ott szabályosan történt minden – 2023. áprilisában náluk viszont a legkevésbé sem. Olyannyira nem, hogy a magyar balesetből büntetőügy lett, az encsi bíróság tárgyalja, két vádlottal ((három érintettel). Ami a harmadik, kiskorú szereplőt illeti, azon a bizonyos tavaly előtti tavaszi napon vadászat közben

a gyermek lelőtte a fokozottan védett, 250.000 forint természetvédelmi értéket képviselő szürke farkast, majd a terheltek a tetemet az édesapa gépjárművébe helyezték, miközben az állat nyakörvét az abba szerelt jeladóval levágták és a Hernád folyóba dobták

– írt foglalta össze a lényeget a Boon.hu legutóbbi, a témával foglalkozó tudósítása.