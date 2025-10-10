Az élet nélkülem is megy tovább – őszinte beszélgetés Kilián Sannával az elhallgatott kamaszfájdalmakról

Kilián Sanna – polgári nevén Nagy Zsuzsanna Anna – új regénye, Az élet nélkülem is megy tovább egy megrázó, mégis reményteljes történetet mesél el. A könyv középpontjában egy fiatal lány áll, aki egy öngyilkossági kísérlet után próbálja újraértelmezni önmagát és a világot.

Kilián Sanna új regényének miskolci bemutatójakor találkoztunk az írónővel

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A szerző a podcastbeszélgetésben arról is mesélt, miért tartotta fontosnak, hogy ilyen nehéz témához nyúljon. Mint mondta: „A legtöbb tragédia ott kezdődik, hogy nem kérdezünk. A kamasz gyerekek akkor fognak beszélni arról, ami nyomasztja őket, ha mi, felnőttek teret adunk nekik – és nem söpörjük szőnyeg alá a nehézségeket.”