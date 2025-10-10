1 órája
Az élet nélkülem is ment tovább – őszinte beszélgetés Kilián Sannával az elhallgatott kamaszfájdalmakról
Mi zajlik egy kamasz fejében, amikor már nem talál kiutat? Hogyan segíthet a család, ha észre sem veszi, mekkora baj van? Kilián Sanna legújabb regénye ezekről a kérdésekről szól – és a hallgatás veszélyéről. Az írónővel készített podcastunkban tabuk nélkül beszélgettünk szülői felelősségről, bátorságról és arról, hogyan lehet igazán meghallani a fiatalokat.
Kilián Sanna tabuk nélkül beszélt a kamaszokat érintő fontos kérdésekről
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Kilián Sanna – polgári nevén Nagy Zsuzsanna Anna – új regénye, Az élet nélkülem is ment tovább egy megrázó, mégis reményteljes történetet mesél el. A könyv középpontjában egy fiatal lány áll, aki egy öngyilkossági kísérlet után próbálja újraértelmezni önmagát és a világot.
A szerző a podcastbeszélgetésben arról is mesélt, miért tartotta fontosnak, hogy ilyen nehéz témához nyúljon. Mint mondta: „A legtöbb tragédia ott kezdődik, hogy nem kérdezünk. A kamasz gyerekek akkor fognak beszélni arról, ami nyomasztja őket, ha mi, felnőttek teret adunk nekik – és nem söpörjük szőnyeg alá a nehézségeket.”
Kilián Sanna szerint szülőként meg kell mutatni, hogy mi sem vagyunk szentek
Sanna szerint a párbeszéd kulcsfontosságú, de csak akkor működik, ha őszinte. A podcastben arról is szó esik, mennyire fontos, hogy a szülők ne „tökéletesként” mutassák magukat.
A gyerekeinknek tudniuk kell, hogy mi sem voltunk hibátlanok. Ha elmondjuk a saját botlásainkat, azzal bátorságot adunk nekik, hogy ők is megnyíljanak.
A beszélgetésben szóba kerül az író saját inspirációja, az alkotói folyamat, és az is, hogy Az élet nélkülem is ment tovább miért több egyszerű regénynél: társadalmi üzenet, figyelmeztetés és szeretetből fakadó kiáltás minden szülő felé.
Hallgasd meg a teljes beszélgetést, ha te is hiszel abban, hogy a kimondott szavak életeket menthetnek.
Figyelem!
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.
