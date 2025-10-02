35 perce
Megdöbbentő jelenetek Miskolcon – egy autó kapott lángra csütörtök reggel
Csütörtök reggel sokan megálltak a Malomszög utca közelében. Egy autó kapott lángra, a tűz gyorsan terjedt, és sűrű füst gomolygott az ég felé.
Kigyulladt egy autó csütörtök reggel Miskolcon, a Malomszög utca közelében. A járókelők közül többen megálltak, néhányan videót is készítettek a szokatlan jelenetről. Az autóból rövid időn belül hatalmas lángok csaptak ki, a környéket füst borította be.
Hamar körbejárta a közösségi médiát a kigyulladt autó
Videó is készült a sokkoló jelenetekről, melyet megosztottak egy miskolci csoportban. Ott a kommentek között végül a tulajdonos hozzátartozója is reagált a történtekre, így rövid időn belül kiderült, mi okozhatta a problémát.
Valaki megnézte, hogy nincs-e benne valaki?
- tették fel a kérdést.
Nem volt benne senki. Ott álltak az autó mellett messzebb szerencsére. Vagyis mi ezt láttuk
- írta egy a helyszínen tartózkodó.
Ugyan itt Mazda 6 alkatrész eladó 😂
Viccet félre téve halistennek jól van a párom. Elektromos zárlat lett benne.
Ui. Mindenkitől elnézést ha le dudáltam vagy át vágtam előtte! És köszönjük a segítséget aki próbált segíteni neki!
- tájékoztatta a többieket az autótulajdonos hozzátartozója.
Többen felháborodtak, hogy videóra vették a bámészkodók az égő autót
A kommentelők közül többen kikeltek magukból, hogy miért kellett egy ilyen eseményt videóra venni segítségnyújtás helyett. A hozzászólók közül volt, akik magyarázatot adtak a helyzetre, ezek csak pillanatnyi felvételek voltak, nem az egész képet mutatják.
Ez a videó is megmutatja az emberi közömbösseget! A kutya sem mégy oda segíteni oltani vagy valamit tenni! Azt sem nézi meg senki, hogy van-e a kocsiban valaki...
Annyira szégyellem, hogy magyar vagyok
- háborogtak.
Szégyellheted is mert fogalmad sincs mi történt és félinformációkból itélkezel. Mi is láttuk. Mikor égett még állt mögötte a sor. Mikor mi odaértünk már az autó mellett volt mindenki plusz állt mögötte 5-6 autó. Ezek után fordult meg mindenki és ment el az autótól biztonságos távolságba. A videón már az ezutáni események látszanak. Pár perccel később megjöttek a tűzoltók is. Tehát semmilyen közömbösségről nincs szó. A tulaj az autó mellett. A többi közlekedő biztonságos távolságban a lángoló autótól. Ennyi van. De nyilván azonnal itt fröcsögni egyeseknek. Gratulálok
Ekkora lángoknál nem szabad már az átlag embernek oltani mert robbanás veszélyes…
- magyarázták többen.
