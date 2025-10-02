Megdöbbentő jelenetek Miskolcon – egy autó kapott lángra csütörtök reggel (képekkel, videóval)

Kigyulladt autó okozott riadalmat csütörtök reggel Miskolcon, a Malomszög utca közelében. A járókelők közül többen megálltak, néhányan videót is készítettek a szokatlan jelenetről. Az autóból rövid időn belül hatalmas lángok csaptak ki, a környéket füst borította be.

Kigyulladt autó a Malomszög utcánál Miskolcon. Szerencsére épségben ki tudtak szállni belőle.

Forrás: Új Miskolcon Láttam/ Imre Badovszky

Hamar körbejárta a közösségi médiát a kigyulladt autó

Videó is készült a sokkoló jelenetekről, melyet megosztottak egy miskolci csoportban. Ott a kommentek között végül a tulajdonos hozzátartozója is reagált a történtekre, így rövid időn belül kiderült, mi okozhatta a problémát.

Valaki megnézte, hogy nincs-e benne valaki?

- tették fel a kérdést.

Nem volt benne senki. Ott álltak az autó mellett messzebb szerencsére. Vagyis mi ezt láttuk

- írta egy a helyszínen tartózkodó.

Ugyan itt Mazda 6 alkatrész eladó 😂 Viccet félre téve halistennek jól van a párom. Elektromos zárlat lett benne. Ui. Mindenkitől elnézést ha le dudáltam vagy át vágtam előtte! És köszönjük a segítséget aki próbált segíteni neki!

- tájékoztatta a többieket az autótulajdonos hozzátartozója.

Ilyen állapotban van az autó, miután eloltották a lángokat a tűzoltók

Fotó: Takács József

Többen felháborodtak, hogy videóra vették a bámészkodók az égő autót

A kommentelők közül többen kikeltek magukból, hogy miért kellett egy ilyen eseményt videóra venni segítségnyújtás helyett. A hozzászólók közül volt, akik magyarázatot adtak a helyzetre, ezek csak pillanatnyi felvételek voltak, nem az egész képet mutatják.

Ez a videó is megmutatja az emberi közömbösseget! A kutya sem mégy oda segíteni oltani vagy valamit tenni! Azt sem nézi meg senki, hogy van-e a kocsiban valaki... Annyira szégyellem, hogy magyar vagyok

- háborogtak.

Szégyellheted is mert fogalmad sincs mi történt és félinformációkból itélkezel. Mi is láttuk. Mikor égett még állt mögötte a sor. Mikor mi odaértünk már az autó mellett volt mindenki plusz állt mögötte 5-6 autó. Ezek után fordult meg mindenki és ment el az autótól biztonságos távolságba. A videón már az ezutáni események látszanak. Pár perccel később megjöttek a tűzoltók is. Tehát semmilyen közömbösségről nincs szó. A tulaj az autó mellett. A többi közlekedő biztonságos távolságban a lángoló autótól. Ennyi van. De nyilván azonnal itt fröcsögni egyeseknek. Gratulálok Ekkora lángoknál nem szabad már az átlag embernek oltani mert robbanás veszélyes…

- magyarázták többen.