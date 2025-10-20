Ezt nem hiszi el: hatalmas kígyót talált a vécében a borsodi szerelő – fotóval, videóval

Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le egy kazincbarcikai panellakás vécéjében. Egy vízvezetékszerelő olyannal találkozott, amit ő maga is alig akart elhinni. Kígyó tekergett a vécében! A férfi szerint az állat valószínűleg a csatornán keresztül jutott fel, de az is lehet, hogy valahonnan megszökött. A kígyót végül sikerült épségben eltávolítani, és visszakerült a természetbe. Később kiderült, hogy házi kedvenc lehetett. Hogy miből? Eláruljuk.

Felfoghatatlan a látvány: egy kígyó bújt elő a vécéből

Forrás: Facebook

A szerelésből horrorfilm lett, amikor meglátták a kígyót

A kazincbarcikai vízvezetékszerelőt hétfő este hívták ki egy sürgős hibához, de amit a vécében talált, arra semmi sem készíthette fel.

Egy kis esti SOS beavatkozásból lett nagy meglepetés! A WC-ben egy kígyót találtam – méghozzá a 3. emeleten, a főtéren!

– írta a férfi a közösségi oldalán, ahol a bejegyzés néhány óra alatt rengeteg megosztást kapott. A fotón jól látszik, ahogy a vécécsészén egy mintás kígyó tekergőzik. A kommentelők szerint a képen látható példány egy királypiton, ami ugyan nem mérges, de méretével és hirtelen megjelenésével bárkit halálra rémíthet.

Honnan kerülhetett elő az állat?

A szakember szerint elképzelhető, hogy a kígyó a csatornán keresztül jutott fel a lakásba.

A lakók szerencsére nem sérültek meg, a kígyót óvatosan eltávolítottam, és visszaengedtem a természetbe.

A királypiton Afrikában őshonos, békés faj, amit sokan tartanak házi kedvencként. Könnyen lehet, hogy a példány valahonnan elszökött, és a csatornán át talált menedéket.

Ha bármi szokatlant láttok a vécében, ne nyúljatok bele – hívjatok inkább szakembert

– figyelmeztetett a szakember, és aki ezt a fotót és videót látta, garantáltan így is fog tenni.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!