4 órája
Így jár a kávézó, amelyik „túl” népszerű: nem csak a jóvendégek térnek be, és csak egy kávéra
Elvitték a laptopot, meg amit a raktárban találtak. Ki volt az, jelentkezzen! A felhívás annak kapcsán jelent meg az online térben, hogy kifosztották a kávézót a miskolci főutcán.
A Café Freiben olyasmi történt, ami ritkán, mégsem örülhet neki sem a tulajdonos, sem a vendégsereg: kifosztották a kávézót. Erre utal, amiről a miskolci főutcai vendéglátóegység vezetése a közösségi médiában posztolt. A sztori meglepően népszerűnek bizonyult – a hírét a legtöbben olvasták eddig a hétvégén a boon.hu-n.
Kifosztották a kávézót Miskolcon
Szerepel a történetben laptop is, meg más egyebek is. A legérdekesebb fejlemény azonban, hogy azt várják, a tettes adja fel magát, azaz jelentkezzen önként. Mivégre ez az egész? Kiderülnek a részletek a Boon.hu alábbi beszámolójából:
Menjünk is tovább, ahogy mondani szokás, „nincs itt semmi látnivaló!” A következő ajánlott témánk az elmúlt 24 óra népszerű anyagaiból a megyeszékhely főutcájának egy másik üzletéről szól, amit szintén kipakoltak. Na, nem úgy! Kiürült az üzlet, bezárt, elköltözött, ahogy tetszik. Mindenesetre megmaradt utána a frekventált helyszínen álló helyiség, ami új lakóra, új gazdára, és természetesen új vevőkörre vár. De kié lesz vajon, és mikortól? Találgatásokba bocsátkoztunk:
Teljesen kipakolták a miskolci belváros egykor kedvelt üzletét
A harmadik most ajánlott hírben megintcsak szerepel a rendőrség. Arról van szó, hogy „a szigorúan titkos Delta akció keretében a biztonságos szórakozás volt a cél, de a helyszínen kisebb hiányosságokra is fény derült”. Nézzük, milyenekre!
Öt hatóság tartott összehangolt éjszakai razziát Borsodban - videóval!
És még mindig maradunk a rendőrségi híreknél, ha tetszik, ha nem. A következő esetnél nem tolvaj és nem drog volt a főszereplő, hanem figyelmetlen, illetve ittas autóvezető. Több baleset, eltérő tanulságokkal.
Karambol, ittas vezetés, oszlopkidöntés és súlyos sérülések – Hatalmas balesetek történtek Borsodban
Az egyik elrettentő példa videón is látható: