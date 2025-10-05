56 perce
Nemcsak kiállítva voltak a madarak, neveltek is - képekkel, videóval
Nem mindennapi program volt a hétvégén Miskolcon. A díszmadár kiállításon nemcsak nézelődni, hanem tanulni is lehetett ember és állat kapcsolatáról.
Díszmadár kiállítás volt a Tudomány és Technika Házában
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 4-én és 5-én egy különleges eseménynek adott otthont a Tudomány és Technika Háza (TTH). Itt rendezték ugyanis az állatok világnapja apropójából a díszmadarak látványos kiállítását szombaton és vasárnap. A rendezvényen a látogatók nemcsak megcsodálhatták a gyönyörű madarakat, hanem rengeteget tanulhattak is róluk.
A kiállításra közel kétezer látogató érkezett a két nap alatt, akik megcsodálhatták Dél-Amerika, Afrika, Ázsia és Ausztrália fajait, valamint tanulhattak a díszmadarak tartásáról, etetéséről és az ember és állat közötti kapcsolatról is.
Papagájkiállítás a miskolci Technika HázábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
- Nagyon sokan tartanak papagájt, de nagyon sok esetben rosszul. Ezért a madár sajnos előbb-utóbb elhagyja a családi házat. Vagy úgy, hogy már nem él vagy úgy, hogy elrepül és többé nem látni – mondta Fedor Vilmos, a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesületének elnöke.
- Itt nemcsak kiállítunk madarakat, hanem igyekszünk a tartási körülményekről, az etetéséről és arról, hogy hogyan kell bánni ez madárral, szóval mindent elmagyarázni ahhoz, hogy normális lehessen ember és állat kapcsolata - folytatta.
Akinek valaha volt vagy van kisállata és tudja, hogy milyen felelősséggel jár a tartásuk, az sosem fogja őket bántani. Az embereket így lehet leginkább nevelni a természet és az állatok szeretetére
– tette hozzá.
