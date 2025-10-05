Nemcsak kiállítva voltak a madarak, neveltek is - képekkel, videóval

- Nagyon sokan tartanak papagájt, de nagyon sok esetben rosszul. Ezért a madár sajnos előbb-utóbb elhagyja a családi házat. Vagy úgy, hogy már nem él vagy úgy, hogy elrepül és többé nem látni – mondta Fedor Vilmos, a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Egyesületének elnöke.

- Itt nemcsak kiállítunk madarakat, hanem igyekszünk a tartási körülményekről, az etetéséről és arról, hogy hogyan kell bánni ez madárral, szóval mindent elmagyarázni ahhoz, hogy normális lehessen ember és állat kapcsolata - folytatta.

Akinek valaha volt vagy van kisállata és tudja, hogy milyen felelősséggel jár a tartásuk, az sosem fogja őket bántani. Az embereket így lehet leginkább nevelni a természet és az állatok szeretetére

– tette hozzá.