11 perce
Készletkisöprés?! Az mindenkit érdekel!
Egy miskolci belvárosi üzlet bezárásával kapcsolatos híradás lett a legolvasottabb cikk a hét utolsó két hétköznapján a boon-on. A „behúzó” kifejezés a „készletkisöprés” lehetett.
Népszerű üzlet zár be Miskolc főutcáján – készletkisöprést tartanak - fotó
Gasztronómia felsőfokon
Kilépve a megyeszékhely szűkebb kereti közül, megyei jelentőségű a következő téma:
Borsod ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal nem a borvidéke vagy a hegyei miatt, hanem a tányérokon tálalt varázslat végett. A Michelin Guide 2025-ben négy megyei éttermet is elismert. Ez is sokak érdeklődését felcsigázta tegnap és ma.
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!
Nem a becsület mintaképe
De menjünk tovább egy másik vármegyénkbeli nagyvárosba. Vajon mit leplez le a kamerafelvétel? Nézzük meg!
Brutális baleset a 3-as főúton
A következő képsorokat viszont többségünknek szerencséje, hogy élőben nem látta... A baleset híre, ténye sosem kellemes. De a róla szóló híradások, képgalériák azért népszerűek. Mint ez is:
Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)
boon.hu video
- Frontális ütközés történt a 3-ason - Még a motor is kiszakadt és az úton landolt (fotók, videó)
- Ez vár Ózdra és térségére a következő évtizedben - fotókkal, videóval
- Orbán Viktor részt vett a mezőkövesdi hadgyakorlaton - képek és videó
- Magyar Péter hazudott a miskolci türelmi zónáról - képek, videó
- Tele van Miskolc az üzenetekkel! Ezt festették a járdákra a Búza térnél és a Szinvaparknál is - képek, videó