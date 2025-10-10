október 10., péntek

Készletkisöprés?! Az mindenkit érdekel!

Egy miskolci belvárosi üzlet bezárásával kapcsolatos híradás lett a legolvasottabb cikk a hét utolsó két hétköznapján a boon-on. A „behúzó” kifejezés a „készletkisöprés” lehetett.

Boon.hu

Egy jól ismert belvárosi bolt ajtaján az akciós táblák és a Készletkisöprés felirat hirdeti a véget. Utánanézett a boon.hu a miérteknek és hogyanoknak.

készletkisöprés
Bezár egy népszerű üzlet Miskolc főutcáján: készletkisöpréssel
Forrás: Facebook

Készletkisöprés a sétálóutcán

A változás újabb jele annak, hogy Miskolc főutcája átalakulóban van – írta meg mai cikkében a boon.hu, itt olvasható:

Gasztronómia felsőfokon

Kilépve a megyeszékhely szűkebb kereti közül, megyei jelentőségű a következő téma:

Borsod ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal nem a borvidéke vagy a hegyei miatt, hanem a tányérokon tálalt varázslat végett. A Michelin Guide 2025-ben négy megyei éttermet is elismert. Ez is sokak érdeklődését felcsigázta tegnap és ma.

Nem a becsület mintaképe

De menjünk tovább egy másik vármegyénkbeli nagyvárosba. Vajon mit leplez le a kamerafelvétel? Nézzük meg!

Brutális baleset a 3-as főúton

A következő képsorokat viszont többségünknek szerencséje, hogy élőben nem látta... A baleset híre, ténye sosem kellemes. De a róla szóló híradások, képgalériák azért népszerűek. Mint ez is:

 

