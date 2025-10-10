Készletkisöprés?! Az mindenkit érdekel!

Egy jól ismert belvárosi bolt ajtaján az akciós táblák és a Készletkisöprés felirat hirdeti a véget. Utánanézett a boon.hu a miérteknek és hogyanoknak.

Bezár egy népszerű üzlet Miskolc főutcáján: készletkisöpréssel

Készletkisöprés a sétálóutcán

A változás újabb jele annak, hogy Miskolc főutcája átalakulóban van – írta meg mai cikkében a boon.hu, itt olvasható: