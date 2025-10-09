48 perce
Bődületeset hibázott Miskolcon a rendőr? Ezen a videón pörög a város, de most eldőlt a vita
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség videóján egy szabálytalan autóst láthatunk. De melyik az a kettő közül? Ennek jártunk most utána.
Az előzés az egyik, ha nem a legkockázatosabb manőver a közúti közlekedésben. Különösen igaz ez akkor, ha a műveletet kereszteződés közelében vagy magában a kereszteződésben kíséreljük meg. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is mond a KRESZ az ilyen helyzetekről, tegyük hát tisztába a dolgot.
Büntettek a kereszteződésben
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség tette közzé a videót közösségi oldalán. A videó leírásában a következők olvashatók:
"Na ez meredek!
Az Álmoskönyv szerint baljós, ha rendőrautó előtt szabálytalankodsz. A KRESZ szerint pedig súlyos szabályszegésnek minősül, ha egy előzési manővert végrehajtó autó elé kanyarodik az, akit éppen előznek.
A Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben."
A komment szekcióban természetesen elindult az adok-kapok a felhasználók részéről, ahogyan az egy KRESZ-el kapcsolatos kérdésnél lenni szokott. De mi lehet a megfejtés? Megkérdeztük a szakértőt!
A szakoktató véleménye
Vannak olyan kereszteződések, ahol indokolt esetben lehet előzni. Főútvonalon, védett kereszteződés, azaz alárendelt kereszteződés esetén, párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, ha az előzés nem jár a menetirány szerinti bal oldal igénybevételével, illetve körforgalom esetében.
A videón sajnos nem lehet pontosan látni, így megítélni sem, hogy ebben a kereszteződésben szabályos-e az előzés, de vélhetően igen. Tehát az elől haladó autósnak körbe kellett volna nézni mielőtt végrehajtja a manővert és akkor észre vette volna a mögüle érkező autót
– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.
Miért veszélyes kereszteződésben előzni?
- A szemből érkező forgalom nehezen belátható.
- A kanyarodó járművek hirtelen irányváltoztatása miatt nagyobb az ütközés kockázata.
- A gyalogosok, kerékpárosok megjelenése is váratlan lehet.
- A forgalmi helyzet gyorsan változhat, a reakcióidő ilyenkor rövid.
