KRESZ

48 perce

Bődületeset hibázott Miskolcon a rendőr? Ezen a videón pörög a város, de most eldőlt a vita

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség videóján egy szabálytalan autóst láthatunk. De melyik az a kettő közül? Ennek jártunk most utána.

Borbély Gergely

Az előzés az egyik, ha nem a legkockázatosabb manőver a közúti közlekedésben. Különösen igaz ez akkor, ha a műveletet kereszteződés közelében vagy magában a kereszteződésben kíséreljük meg. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is mond a KRESZ az ilyen helyzetekről, tegyük hát tisztába a dolgot.

Büntettek a kereszteződésben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség tette közzé a videót közösségi oldalán. A videó leírásában a következők olvashatók:

"Na ez meredek!

Az Álmoskönyv szerint baljós, ha rendőrautó előtt szabálytalankodsz. A KRESZ szerint pedig súlyos szabályszegésnek minősül, ha egy előzési manővert végrehajtó autó elé kanyarodik az, akit éppen előznek.

A Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben."

A komment szekcióban természetesen elindult az adok-kapok a felhasználók részéről, ahogyan az egy KRESZ-el kapcsolatos kérdésnél lenni szokott. De mi lehet a megfejtés? Megkérdeztük a szakértőt!

A szakoktató véleménye

Vannak olyan kereszteződések, ahol indokolt esetben lehet előzni. Főútvonalon, védett kereszteződés, azaz alárendelt kereszteződés esetén, párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, ha az előzés nem jár a menetirány szerinti bal oldal igénybevételével, illetve körforgalom esetében.

A videón sajnos nem lehet pontosan látni, így megítélni sem, hogy ebben a kereszteződésben szabályos-e az előzés, de vélhetően igen. Tehát az elől haladó autósnak körbe kellett volna nézni mielőtt végrehajtja a manővert és akkor észre vette volna a mögüle érkező autót

 – mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.

Miért veszélyes kereszteződésben előzni?

  • A szemből érkező forgalom nehezen belátható.
  • A kanyarodó járművek hirtelen irányváltoztatása miatt nagyobb az ütközés kockázata.
  • A gyalogosok, kerékpárosok megjelenése is váratlan lehet.
  • A forgalmi helyzet gyorsan változhat, a reakcióidő ilyenkor rövid.

 

