Soroljuk, mire ne nézzen rá autóvezetés közben, mert megjárja
Ha lenne modern kori autós álmoskönyv, ez a tétel biztos szerepelne benne. Képernyőre nézni vezetés közben: rosszat jelent... Bírság, bíróság, balesetveszély fenyegeti az óvatlan sofőrt.
Nem tudni, nálunk volt-e már rá példa vagy egyáltalán készül-e rá a rendőrség, de más országban már előfordult: azért bírságoltak meg autósokat, mert ránéztek vezetés közben a képernyőre... pedig nem is a mobiltelefonjukra, hanem az e-cigaretta készülékük kijelzőjére! Képernyőre nézni? Baj lehet belőle, meséljük, hogyan.
Képernyőre nézni: kerüljük autóvezetés közben
A mobiltelefonálás tilos vezetés közben – ez mára vélhetően kellőképp közismert tény, fontos KRESZ-szabály. Hozzátéve, hogy nap mint nap rendkívül sokan megszegik... Pedig világos az összefüggés: ha valaki, miközben (elvileg) a kormányt fogja a kezében és az utat, a közlekedési helyzetet figyeli a szélvédőn keresztül, eközben és ehelyett egy elektronikus készülék képernyőjét bámulja, arra reagál – akkor könnyen előfordulhat, hogy nem veszi észre a balesetveszélyt, és mindjárt kész a baj.
Tudott dolog, hogy az utóbbi évtizedben telepített fix traffipaxok, a pontosabban VÉDA néven ismert közúti figyelő-kapuk kamerái ilyen apróságokat is detektálnak. A rendőrségi tájékoztatás szerint a rendszer képes kiszűrni, ha valaki eszik, mobilozik vagy más efféle meg nem engedett tevékenységet végez a volánnál ülve. És, elvileg, az ilyen súlyos szabálytalankodásokat bünteti is a hatóság.
Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni
Kevesen gondolnak ugyanakkor arra, hogy nem csak a mobiltelefon képernyője az egyetlen e műfajban, aminek tilos a nézegetése vezetés közben! Valójában minden „képernyő” jellegű tárgyra és felületre érthető a vonatkozó jogszabály. Márpedig ma már tényleg többféle berendezésre ráilleszthető az elnevezés. Ne csak tabletre, laptopra, mp3-lejátszóra gondoljunk – mert ezek, logikusan, tulajdonképpen egy kategóriának tekinthetők a mobiltelefonnal –, hanem például olyan eszközre, mint az e-cigaretta. Nevezetesen az olyan dohányzóeszköz, aminek szintén van (picike) képernyője. Amin, mondjuk, a készülék töltöttségi szintjét jelzi ki a felhasználója számára, vagy az erősségét lehet rajta kalibrálni. Ezt nézegetni, ha belegondolunk, éppúgy elterelheti a figyelmünket az autózásról, mint a többi említett dolog.
S hogy még ennél is zavarbaejtőbb legyen az egész: képernyőbe beleérthető-beleértendő akár az autó saját tartozékaként működő műszerfali érintőképernyő is! Az utóbbi iksz évben gyártott kocsik többségében már ilyen helyettesíti a hagyományos műszerek, kijelzők, kapcsolók jórészét. De szabad-e ezeket a beállításokat menet közben babrálni? Mármint a sofőrnek? Akad rá példa, hogy nem szabad! Íme, ez történt nemrégiben a vezess.hu tematikus hírportál jelentése szerint:
Képzelje el: esik az eső, Ön beállítaná az ablaktörlőt, és hirtelen büntetésre számíthat. (...) Az eset főszereplője egy olyan autós volt, aki esős időben tért le az útról, miközben a középkonzol érintőképernyőjén próbálta beállítani az ablaktörlő lapátok törlési sebességét. Az elsőfokú bíróság tiltott elektronikai eszköz használata miatt 200 eurós (kb. 80 000 forintos) bírságra és egy hónapos vezetéstől való eltiltásra ítélte az autóst.
Mint a hír körülményeiből kiolvasható, az eset nem nálunk, hanem Németországban történt. A KRESZ azonban lényegében egységes a civilizált világban, tehát valószínűleg inkább csak a helyi rendőrségen (illetve az azt irányító szakpolitikai szándékokon) múlik, na meg a bíróságon, hogy milyen fajta szankcióknak adnak helyet és miknek nem. A német bíróság indoklása mindenesetre megfontolásra méltó, mert könnyen lehet, hogy hamarosan mi magyarok is ilyen magyarázattal ellátott csekket kapunk:
A gyárilag beépített érintőképernyőket csak akkor szabad kezelni, ha ehhez elegendő egy rövid, az út- és látási viszonyoknak megfelelő pillantás. Teljesen mindegy, hogy a képernyőn az ablaktörlőt, a klímát vagy más funkciót szeretnénk vezérelni. A döntő szempont a sofőr figyelmének elterelődése.
Baleset után már hiába magyaráznánk, hogy de hát...
De térjünk még vissza a kiinduló sztorihoz, ennek a forrása is a vezess.hu weboldal cikke. A színhely, ha ez megnyugtatja a Borsod Online olvasóit, szintén Németország volt.
Vezetés közben az érintőképernyővel ellátott e-cigaretta használata sérti az elsősorban a mobiltelefon-használatra kitalált szabályozást. Így döntött a Kölni Felső Tartományi Bíróság. Egy férfit vezetés közben két rendőr látott meg, amint egy eszközön nyomkodott valamit. Végül 150 eurós pénzbírságot kapott, amit ő nem fogadott el, fellebbezett a döntés ellen, és az ügy bíróság elé került. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi valójában nem mobiltelefont használt. Ehelyett az e-cigarettájának erősségét állította be egy érintőképernyős kijelzőn. Az elsőfokú bíróság szerint ez a cselekedet a szabályozás hatálya alá esett, nincs különbség. Bár nem mobiltelefonról volt szó, a bíróság szerint ez egy 'érintőképernyővel rendelkező elektronikus eszköz' használatának minősült.
Itt megint csak az indoklás az, amire érdemes a figyelmünket fordítani, még innen másfél ezer kilométernyi távolságból is:
A döntő tényező nem az eszköz elsődleges funkciója volt, hanem a kezelése által okozott figyelemelterelés veszélye.
A bírói döntésben hangsúlyozták, hogy még az olyan kiegészítő funkciók is, mint a gőzintenzitás beállítása, csökkenthetik a vezető figyelmét – hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki a mobiltelefonján állítja a hangerőt.
A traffipax csak eddig lát... Most biztos azt hiszi, ha időben fékez, megússza!
És itt van a kutya elásva. Egy közlekedő, különösen egy járművezető számára a legfontosabb, elsőszámú viselkedési elvnek annak kell lennie, hogy minden belátható módon csökkentse a balesetek veszélyét, erősítse annak elkerülhetőségét, illetve mértékének csökkentését. Hiszen senki sem szeretne balesetet okozni, pláne más embernek kárt, sérülést. Tekintve hogy ha megvan a baj, akkor a másik, vétlen félnek, az áldozatnak (ne adj' isten már csak annak családtagjainak) hiába magyaráznánk, hogy de hát mi csak rápillantottunk az e-cigarettánkra, hogy beállítsuk az erősségét...