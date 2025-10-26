Soroljuk, mire ne nézzen rá autóvezetés közben, mert megjárja

Nem tudni, nálunk volt-e már rá példa vagy egyáltalán készül-e rá a rendőrség, de más országban már előfordult: azért bírságoltak meg autósokat, mert ránéztek vezetés közben a képernyőre... pedig nem is a mobiltelefonjukra, hanem az e-cigaretta készülékük kijelzőjére! Képernyőre nézni? Baj lehet belőle, meséljük, hogyan.

Képernyőre nézni, például mert állítana a sofőr az e-cigarettája működésén? Abból is lehet baleset

Képernyőre nézni: kerüljük autóvezetés közben

A mobiltelefonálás tilos vezetés közben – ez mára vélhetően kellőképp közismert tény, fontos KRESZ-szabály. Hozzátéve, hogy nap mint nap rendkívül sokan megszegik... Pedig világos az összefüggés: ha valaki, miközben (elvileg) a kormányt fogja a kezében és az utat, a közlekedési helyzetet figyeli a szélvédőn keresztül, eközben és ehelyett egy elektronikus készülék képernyőjét bámulja, arra reagál – akkor könnyen előfordulhat, hogy nem veszi észre a balesetveszélyt, és mindjárt kész a baj.

Tudott dolog, hogy az utóbbi évtizedben telepített fix traffipaxok, a pontosabban VÉDA néven ismert közúti figyelő-kapuk kamerái ilyen apróságokat is detektálnak. A rendőrségi tájékoztatás szerint a rendszer képes kiszűrni, ha valaki eszik, mobilozik vagy más efféle meg nem engedett tevékenységet végez a volánnál ülve. És, elvileg, az ilyen súlyos szabálytalankodásokat bünteti is a hatóság.