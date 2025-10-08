38 perce
„Hermione táskájáért” majd' 400 millió forint jár hálából
A MOF-ok vajon mire jók? Vélhetően sok mindenre, még ha ipari alkalmazásuk, előállításuk egyelőre a jövő zenéje is. A kémiai Nobel-díj viszont már idén járt érte, felfedezésükért, kutatásukért.
Tudja a kedves olvasó, mik tekinthetők „a 21. század anyagának”? Nos, a MOF-ok. Aki eddig nem sejtette, szerda óta tudhatja, miután az ilyen különleges anyagok kutatásában elért eredményeikért három tudós megkapta a kémiai Nobel-díjat. A Boon.hu pedig megszólaltatta ennek kapcsán a Miskolci Egyetem vegyészét, aki értelmezte és értékelte a hírt számunkra.
A kémiai Nobel-díj, avagy Hermione mindent elnyelő táskája
Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért három tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat
Kitagava Szuszumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yaghi jordániai születésű amerikai tudós kapja a fémorganikus térhálók kifejlesztésében elért eredményeiért az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdai stockholmi bejelentése szerint.
A 88 éves Richard Robson, aki az Oxfordi Egyetemen doktorált, Ausztráliában, a Melbourne-i Egyetemen dolgozik. A 74 éves Kitagava Szuszumu alma matere, a Kiotói Egyetem kémiaprofesszora. A 60 éves Omar M. Yaghi az Illinois-i Egyetemen doktorált és jelenleg a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézményének tudósa.
Az MTI híradásából kiderül, „a három tudós a nyolcvanas évek végén olyan molekuláris szerkezeteket hozott létre, amelyek nagy porozitásúak, és amelyeken keresztül gázok és más vegyi anyagok áramolhatnak. Ezek az úgynevezett fémorganikus térhálók (más néven fémorganikus vázszerkezetek, MOF-ok) speciális tulajdonságai alkalmasak bizonyos anyagok megkötésére és tárolására. Felhasználhatók például a sivatagi levegőből történő vízgyűjtésre, a szén-dioxid megkötésére, mérgező gázok tárolására vagy kémiai reakciók katalizálására. Robson az 1980-as évek végén már felismerte az új molekuláris szerkezetben rejlő lehetőségeket, de az akkor még instabil volt és könnyen összeomlott. Kitagava Szuszumu és Omar M. Yaghi 1992 és 2003 között külön-külön elért úttörő felfedezései alapozták meg a fémorganikus térháló szintézisét.”
A fémorganikus térhálók hatalmas potenciállal rendelkeznek, és korábban elképzelhetetlen lehetőségeket teremtenek az új tulajdonságokkal rendelkező, egyedi anyagok gyártásában
– idézi a Távirati Iroda Heiner Linkét, a Nobel-bizottság kémiai szekciójának elnökét. Valamint Olof Ramströmöt: a Nobel-bizottság tagja a fémorganikus térhálókat a Harry Potter-könyvekből ismert Hermione mindent elnyelő táskájához hasonlította, mivel „magyarázata szerint kívülről kicsik, de belülről tágasak”.
(A Hermione név nyilvánvalóan a népszerű regények és filmek egyik főszereplőjére tett utalás.)
A díjazottak úttörő felfedezéseit követően a tudósok több tízezer különböző fémorganikus térhálót hoztak létre. Ezek közül több is hozzájárulhat az emberiség sürgető problémáinak megoldásához, például a le nem bomló, örök vegyi anyagok (PFAS) vízből történő kiválasztásához, a környezetben található gyógyszermaradványok lebontásához, a szén-dioxid megkötéséhez vagy a sivatagi levegőből történő vízgyűjtéshez.
A Nobel-díjhoz járó 11 millió svéd koronát (388 millió forintot) a tudósok között egyenlő arányban osztják el. A díjat a szokásoknak megfelelően december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. A kémia hagyományosan a harmadik az összesen hat Nobel-díj bejelentésének sorában. Az irodalmi díj csütörtökön, a békedíj pedig pénteken következik. A Nobel-hét hétfőn zárul a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesének kihirdetésével.
Visszanyerhető víz az űrhajókon
– Ez napjaink kémiai kutatásainak az élcsoportja, az ilyen anyagok tulajdonságainak, az alkalmazásuk lehetőségeinek a vizsgálata. Hasonló terület a Miskolci Egyetemen is zajló katalízis-kutatás, a nanoanyagokkal kapcsolatos vizsgálódás – helyezte képbe a téma iránt érdeklődő laikusokat a felsőoktatási intézményünk Kémiai Intézetének vezetője, a Miskolci Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának igazgatója. A Boon.hu érdeklődésére Viskolcz Béla vegyész úgy fogalmazott, a MOF-ok kérdéskörét úgy érdemes elképzelni, mint amikor valamilyen speciális építményt kell építeni, és kétféle építőanyag van hozzá, fém-ionok, illetve szerves molekulák. Utóbbiak „rendkívül érdekesek, variálhatóak”.
– A díjazott kutatók olyan anyagcsaládot fejlesztettek, amelyek nagy változatossággal rendelkeznek. Az eredményeik révén előre tervezhetővé válnak ezek a szerkezetek, és az, hogy milyen anyagokat tudnak megkötni – magyarázta a kémia tudományok kandidátusa. – Az ipari alkalmazásuk még a jövő zenéje. Példákat tudok mondani a hasznosítás lehetőségeire. A széndioxid-leválasztás, a széndioxid-koncentráció növelése. Ivóvíz kinyerése sivatagi környezetben, vagy víz-visszanyerés az űrhajók fedélzetén. A hidrogén-tárolás. Élettani alkalmazások, mint gyógyszer-molekulák beültetése, szállítása az élő szervezetben.
A MOF-ok „a 21. század anyagának” tekinthetők
Viskolcz Béla az alábbi összefoglalót állította össze a Boon-olvasók számára:
A fémorganikus vázszerkezetek (MOF-ok) speciális tulajdonságai
A MOF-ok egyedülálló, tervezhető molekuláris architektúrával rendelkeznek, amely a következő jellemzőket biztosítja.
Rendkívüli porozitás és nagy belső felület:
- A MOF-ok fémionokból (csomópontok) és szerves molekulákból (összekötők) épülnek fel, amelyek stabil, kristályos, rácsszerű szerkezetet alkotnak.
- Ezek a szerkezetek hatalmas üregeket és pórusokat tartalmaznak, amelyek a valaha kifejlesztett legporózusabb anyagokká teszik őket. Néhány MOF belső felülete eléri a 7000 négyzetmétert grammonként, ami egy teáskanálnyi mennyiségben egy futballpálya méretének felel meg.
- Ez a nagy felület teszi lehetővé, hogy a MOF-ok nagy mennyiségű gázt vagy más anyagot kössenek meg vagy tároljanak.
Tervezhetőség (Tuneable Porosity):
- A kémikusok gondosan megválaszthatják a fémionokat és a szerves összekötőket, mint építőelemeket, így a pórusok méretét, alakját és a belső kémiai környezetét precízen szabályozhatják (ún. retikuláris kémia).
- Ez a tulajdonság teszi lehetővé az anyagok „személyre szabását” meghatározott feladatokhoz.
Kémiai sokoldalúság és funkcionalitás:
- A MOF-ok képesek szelektíven megkötni bizonyos molekulákat, elválasztva azokat más gázoktól.
- Lehetnek rugalmasak is (Kitagawa fedezte fel), lehetővé téve a szerkezet megváltozását, amikor egy molekula belép vagy távozik.
- Képesek kémiai reakciókat katalizálni vagy akár elektromosságot is vezetni.
Alkalmazási területek:
Ezeknek a speciális tulajdonságoknak köszönhetően a MOF-ok a 21. század anyagának tekinthetők, és számos kulcsfontosságú globális kihívás kezelésében játszanak szerepet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!