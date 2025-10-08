„Hermione táskájáért” majd' 400 millió forint jár hálából

Tudja a kedves olvasó, mik tekinthetők „a 21. század anyagának”? Nos, a MOF-ok. Aki eddig nem sejtette, szerda óta tudhatja, miután az ilyen különleges anyagok kutatásában elért eredményeikért három tudós megkapta a kémiai Nobel-díjat. A Boon.hu pedig megszólaltatta ennek kapcsán a Miskolci Egyetem vegyészét, aki értelmezte és értékelte a hírt számunkra.

A kémiai Nobel-díj 2025-ös díjazottjai

Forrás: hír36

A kémiai Nobel-díj, avagy Hermione mindent elnyelő táskája

Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért három tudós kapja idén a kémiai Nobel-díjat

Kitagava Szuszumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yaghi jordániai születésű amerikai tudós kapja a fémorganikus térhálók kifejlesztésében elért eredményeiért az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdai stockholmi bejelentése szerint.

A 88 éves Richard Robson, aki az Oxfordi Egyetemen doktorált, Ausztráliában, a Melbourne-i Egyetemen dolgozik. A 74 éves Kitagava Szuszumu alma matere, a Kiotói Egyetem kémiaprofesszora. A 60 éves Omar M. Yaghi az Illinois-i Egyetemen doktorált és jelenleg a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézményének tudósa.

Az MTI híradásából kiderül, „a három tudós a nyolcvanas évek végén olyan molekuláris szerkezeteket hozott létre, amelyek nagy porozitásúak, és amelyeken keresztül gázok és más vegyi anyagok áramolhatnak. Ezek az úgynevezett fémorganikus térhálók (más néven fémorganikus vázszerkezetek, MOF-ok) speciális tulajdonságai alkalmasak bizonyos anyagok megkötésére és tárolására. Felhasználhatók például a sivatagi levegőből történő vízgyűjtésre, a szén-dioxid megkötésére, mérgező gázok tárolására vagy kémiai reakciók katalizálására. Robson az 1980-as évek végén már felismerte az új molekuláris szerkezetben rejlő lehetőségeket, de az akkor még instabil volt és könnyen összeomlott. Kitagava Szuszumu és Omar M. Yaghi 1992 és 2003 között külön-külön elért úttörő felfedezései alapozták meg a fémorganikus térháló szintézisét.”

A fémorganikus térhálók hatalmas potenciállal rendelkeznek, és korábban elképzelhetetlen lehetőségeket teremtenek az új tulajdonságokkal rendelkező, egyedi anyagok gyártásában

– idézi a Távirati Iroda Heiner Linkét, a Nobel-bizottság kémiai szekciójának elnökét. Valamint Olof Ramströmöt: a Nobel-bizottság tagja a fémorganikus térhálókat a Harry Potter-könyvekből ismert Hermione mindent elnyelő táskájához hasonlította, mivel „magyarázata szerint kívülről kicsik, de belülről tágasak”.