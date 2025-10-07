október 7., kedd

Párszáz forint a belépő a nyugdíjasoknak az ország egyik legnépszerűbb élményfürdőjébe

Október minden kedden kedvezményes belépővel várja a nyugdíjasokat a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő. Az akció az Idősek hónapja alkalmából kínál lehetőséget arra, hogy a szépkorúak kedvezményes belépővel élvezhessék a fürdőzés örömeit és a pihenést.

Egész októberben hihetetlen kedvezménnyel várják a nyugdíjasokat, nem csak Miskolcról

Forrás: Ellipsum Élmény-és Standfürdő Miskolctapolca

A miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőbe október 7-én, 14-én, 21-én és 28-án mindössze 850 forintért válthatnak kedvezményes belépőt a nyugdíjas vendégek, ami háromórás fürdőzésre jogosít. A lehetőség minden nyugdíjasra érvényes, függetlenül attól, hogy Miskolcról vagy az ország más részéről érkeznek.

Kedvezményes belépővel várják a nyugdíjasokat októberben
Forrás: Facebook/Hollósy András

Kedvezményes belépő keddenként az Ellipsumba

A kezdeményezést Hollósy András, Miskolc alpolgármestere osztotta meg közösségi oldalán. A városvezető szerint az akcióval szeretnék kifejezni megbecsülésüket az idősek iránt, és lehetőséget adni számukra a kikapcsolódásra. A miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő az ország egyik legmodernebb fürdőkomplexuma, amely egész évben változatos szolgáltatásokkal, beltéri és kültéri medencékkel, valamint szaunavilággal várja a látogatókat. Az „Idősek hónapja” alkalmából meghirdetett kedvezményes belépő pedig külön alkalmat teremt arra, hogy a nyugdíjasok is átélhessék az Ellipsum élményét – elérhető áron.

