október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bárkivel megtörténhet

40 perce

Súlyos munkabaleset érte a kazincbarcikai családapát, a cég még csak szóra sem méltatja

Címkék#Kazincbarcikai#táppénz#sérülés#családapa#kártérítés

Egy súlyos baleset alapjaiban rengette meg Berkes Péter és családja életét. A gyógyulás lassú, költséges, és a mindennapi megélhetés is komoly kihívást jelent. Most a közösség támogatására támaszkodik a kazincbarcikai család, hogy újra talpra állhassanak.

Bahor-Juhász Ágnes

Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most Berkes Péter kazincbarcikai családapa is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal él együtt. 2025 márciusában Belgiumban munka közben súlyos balesetet szenvedett: könyökének ízületei roncsolódtak, fertőzés alakult ki, csontritkulás indult el, és azóta szinte folyamatos fájdalommal él. Az orvosok több műtétet és hosszú rehabilitációt javasolnak, de a folyamat lassú és költséges.

A kazincbarcikai családapa sérülése
A kazincbarcikai családapa sérülése miatt a családja is bajba került Forrás: Facebook/Városvédők

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nyilvánosan kell segítséget kérnünk. De eljött az a pont, amikor egyedül már nem bírjuk tovább

 – írja Péter a Facebook-posztban.

A kazincbarcikai férfi akár évekre is munkabér nélkül maradhat

A baleset óta a munkáltató nem intézte a szükséges ügyeket, így sem táppénz, sem más hivatalos támogatás nem érkezett. Jelenleg több hivatalos eljárás is folyik a cég felelősségének megállapítására, de ezek hosszú hónapokig, akár évekig is eltarthatnak, miközben a család kiadásai folyamatosak: albérlet, élelmiszer, gyógyszerek, rehabilitáció és a kislány nevelése.

Eddig hegesztőként dolgoztam, mindig büszke voltam rá, hogy kemény munkával tartom el a családomat. Most teljesen új szakmát kell tanulnom, hogy biztosítani tudjam a jövőnket, ami további költségeket jelent

 – teszi hozzá Péter.

Az ügyvéd szerint példátlan ez a struccpolitika

Felvettük a kapcsolatot Berkes Péter jogi képviselőjével, Dr. Kelemen András ügyvéddel, aki elmondta, hogy több szálon is folyamatban vannak a hatósági eljárások. A Magyarországon bejegyzett cégnek törvényi kötelezettsége lett volna a munkabaleset kapcsán megfelelő jegyzőkönyvet készíteni, erre azonban a mai napig nem került sor és így a normál táppénzre sem jogosult Péter. Az Ikanov ügyvédi iroda is felszólította erre a munkáltatót, de a leveleket vagy nem veszik át, vagy nem válaszolnak. Ebben az értelemben korlátozott az eszköztárunk - mondja Dr. Kelemen András. Hozzátette viszont azt is, hogy körülbelül két héten belül elindítják a munkaügyi pert, a kártérítés miatt, ami önmagában jó hír, ugyanakkor valószínűsíthetően ebből csak a jövő évben lesz érdemi eredmény. 

 

Hogyan segíthetsz?

A család célja, hogy talpra álljon és újra saját erejéből biztosítsa megélhetését. Az adományokat a következőkre fordítják:

  • Gyógykezelések, műtétek és rehabilitáció költségei
  • Gyógyszerek, táplálékkiegészítők és orvosi eszközök
  • Mindennapi megélhetés: lakhatás, élelmiszer, rezsi
    Minden apró hozzájárulás közelebb viszi őket a felépüléshez, és segít, hogy ne kelljen választaniuk a gyógyulás, a gyermek biztonsága és a jövő újrakezdése között.
    A részletek és a támogatási lehetőség a Facebook-posztban találhatók: Kattints ide a támogatáshoz
    Hálásan köszönik minden segítőkész ember támogatását, legyen szó adományról vagy a történet megosztásáról. Minden segítség erőt és reményt ad nekik ebben a nehéz időszakban.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu