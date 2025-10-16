14 perce
Súlyos munkabaleset érte a kazincbarcikai családapát, a cég még csak szóra sem méltatja
Egy súlyos baleset alapjaiban rengette meg Berkes Péter és családja életét. A gyógyulás lassú, költséges, és a mindennapi megélhetés is komoly kihívást jelent. Most a közösség támogatására támaszkodik a kazincbarcikai család, hogy újra talpra állhassanak.
Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most Berkes Péter kazincbarcikai családapa is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal él együtt. 2025 márciusában Belgiumban munka közben súlyos balesetet szenvedett: könyökének ízületei roncsolódtak, fertőzés alakult ki, csontritkulás indult el, és azóta szinte folyamatos fájdalommal él. Az orvosok több műtétet és hosszú rehabilitációt javasolnak, de a folyamat lassú és költséges.
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nyilvánosan kell segítséget kérnünk. De eljött az a pont, amikor egyedül már nem bírjuk tovább
– írja Péter a Facebook-posztban.
A kazincbarcikai férfi akár évekre is munkabér nélkül maradhat
A baleset óta a munkáltató nem intézte a szükséges ügyeket, így sem táppénz, sem más hivatalos támogatás nem érkezett. Jelenleg több hivatalos eljárás is folyik a cég felelősségének megállapítására, de ezek hosszú hónapokig, akár évekig is eltarthatnak, miközben a család kiadásai folyamatosak: albérlet, élelmiszer, gyógyszerek, rehabilitáció és a kislány nevelése.
Eddig hegesztőként dolgoztam, mindig büszke voltam rá, hogy kemény munkával tartom el a családomat. Most teljesen új szakmát kell tanulnom, hogy biztosítani tudjam a jövőnket, ami további költségeket jelent
– teszi hozzá Péter.
Az ügyvéd szerint példátlan ez a struccpolitika
Felvettük a kapcsolatot Berkes Péter jogi képviselőjével, Dr. Kelemen András ügyvéddel, aki elmondta, hogy több szálon is folyamatban vannak a hatósági eljárások. A Magyarországon bejegyzett cégnek törvényi kötelezettsége lett volna a munkabaleset kapcsán megfelelő jegyzőkönyvet készíteni, erre azonban a mai napig nem került sor és így a normál táppénzre sem jogosult Péter. Az Ikanov ügyvédi iroda is felszólította erre a munkáltatót, de a leveleket vagy nem veszik át, vagy nem válaszolnak. Ebben az értelemben korlátozott az eszköztárunk - mondja Dr. Kelemen András. Hozzátette viszont azt is, hogy körülbelül két héten belül elindítják a munkaügyi pert, a kártérítés miatt, ami önmagában jó hír, ugyanakkor valószínűsíthetően ebből csak a jövő évben lesz érdemi eredmény.
Hogyan segíthetsz?
A család célja, hogy talpra álljon és újra saját erejéből biztosítsa megélhetését. Az adományokat a következőkre fordítják:
- Gyógykezelések, műtétek és rehabilitáció költségei
- Gyógyszerek, táplálékkiegészítők és orvosi eszközök
- Mindennapi megélhetés: lakhatás, élelmiszer, rezsi
Minden apró hozzájárulás közelebb viszi őket a felépüléshez, és segít, hogy ne kelljen választaniuk a gyógyulás, a gyermek biztonsága és a jövő újrakezdése között.
A részletek és a támogatási lehetőség a Facebook-posztban találhatók: Kattints ide a támogatáshoz
Hálásan köszönik minden segítőkész ember támogatását, legyen szó adományról vagy a történet megosztásáról. Minden segítség erőt és reményt ad nekik ebben a nehéz időszakban.
