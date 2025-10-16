Súlyos munkabaleset érte a kazincbarcikai családapát, a cég még csak szóra sem méltatja

Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most Berkes Péter kazincbarcikai családapa is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal él együtt. 2025 márciusában Belgiumban munka közben súlyos balesetet szenvedett: könyökének ízületei roncsolódtak, fertőzés alakult ki, csontritkulás indult el, és azóta szinte folyamatos fájdalommal él. Az orvosok több műtétet és hosszú rehabilitációt javasolnak, de a folyamat lassú és költséges.

A kazincbarcikai családapa sérülése miatt a családja is bajba került Forrás: Facebook/Városvédők

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nyilvánosan kell segítséget kérnünk. De eljött az a pont, amikor egyedül már nem bírjuk tovább

– írja Péter a Facebook-posztban.

A kazincbarcikai férfi akár évekre is munkabér nélkül maradhat

A baleset óta a munkáltató nem intézte a szükséges ügyeket, így sem táppénz, sem más hivatalos támogatás nem érkezett. Jelenleg több hivatalos eljárás is folyik a cég felelősségének megállapítására, de ezek hosszú hónapokig, akár évekig is eltarthatnak, miközben a család kiadásai folyamatosak: albérlet, élelmiszer, gyógyszerek, rehabilitáció és a kislány nevelése.

Eddig hegesztőként dolgoztam, mindig büszke voltam rá, hogy kemény munkával tartom el a családomat. Most teljesen új szakmát kell tanulnom, hogy biztosítani tudjam a jövőnket, ami további költségeket jelent

– teszi hozzá Péter.