Elképesztő, mit találtak a kukánál Kazincbarcikán – mintha egy lakást borítottak volna ki! (fotóval)

Kazincbarcikán, a Csokonai utcában készült az a fotó, amelyen egy szeméttel teli tároló mellett egész ruhahalmok, használati tárgyak, sőt háztartási eszközök hevernek szanaszét. A Kazincbarcikán láttam, hallottam Facebook-csoportban jelent meg a kép, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Kazincbarcika, a város, ahol minden megtörténhet, még a kuka mellett is.

Kedves Csokonai utcában élő, komplett lakást a kommunális hulladékba helyező lakó! Nem bántani szeretnélek, inkább segíteni

– így kezdődik a bejegyzés. A poszt írója arra hívta fel a figyelmet, hogy a zsákok tartalmát a kukázók rendszeresen feltépik, a szemét pedig végül az egész környéket elborítja. A hozzászólók jelezték, hogy a hassonló felesleges dolgokat hová lehetne elszállítani.

A Tesco parkolójában ruhagyűjtő konténerek találhatók, ahol bárki ingyen elhelyezheti a megunt, de még használható darabokat. A kommunális hulladéktól eltérő anyagokat – például bútorokat, háztartási eszközöket, lomokat – pedig a Barcika-alsó vasútállomás mellett lévő MOHU telepen lehet leadni, szintén térítésmentesen.

A hozzászólásokban sokan felháborodásuknak adtak hangot:

Eszméletlen! Én még a műanyag dobozokat is kimosom darabonként, úgy teszem a szelektívbe.

Miért nem adományozza oda, ahol rászorulnak? Itt széjjel szedik, tiszta gáz az egész.

Ezt büntetni kellene.

A képek és a reakciók jól mutatják, hogy a kazincbarcikaiak zöme igyekszik rendben tartani a környezetét, és nehezen viseli, ha valaki nem tartja be az alapvető közösségi normákat.

