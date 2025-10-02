2 órája
Mit keresett egy katonai gép Dél-Borsodban a házak felett?
Hétköznapinak aligha mondható látványra lettek figyelmesek a matyó fővárosban csütörtök délután. Egy brazil gyártmányú KC–390-es katonai repülőgép tűnt fel látványként Mezőkövesd felett.
Egészen közel volt a házakhoz a gép
Forrás: Facebook
A Mezőkövesden láttam, hallottam Facebook-csoportban fotók és videók is megjelentek arról, ahogy a gép alacsonyan átrepült a házak felett. A hozzászólások szerint sokan a FlightRadar alkalmazáson követték a katonai repülőgép útját, így derült ki, hogy az végül Kecskeméten landolt.
Mit keresett a katonai repülőgép a város felett?
A hatalmas, magyar katonai színekben repülő KC–390-es ritka vendég a település felett, ezért a helyiek közül többen is izgatottan számoltak be a szokatlan élményről. A gyerekek különösen lelkesek voltak a hozzászólások szerint. Sokan közülük először láthattak ilyen közelről katonai repülőgépet.
A KC–390 a brazil Embraer repülőgépgyár fejlesztése, amelyet elsősorban katonai szállítási és légi utántöltési feladatokra használnak. Magyarország két ilyen gépet rendelt meg, az első példány 2024-ben érkezett az országba. A típus képes több mint húsz tonna rakományt szállítani, ejtőernyősöket ugratni, sőt humanitárius segélyszállításban is bevethető.
