Mit keresett egy katonai gép Dél-Borsodban a házak felett?

A Mezőkövesden láttam, hallottam Facebook-csoportban fotók és videók is megjelentek arról, ahogy a gép alacsonyan átrepült a házak felett. A hozzászólások szerint sokan a FlightRadar alkalmazáson követték a katonai repülőgép útját, így derült ki, hogy az végül Kecskeméten landolt.

Katonai repülőgép Mezőkövesd felett

Forrás: Facebook

Mit keresett a katonai repülőgép a város felett?

A hatalmas, magyar katonai színekben repülő KC–390-es ritka vendég a település felett, ezért a helyiek közül többen is izgatottan számoltak be a szokatlan élményről. A gyerekek különösen lelkesek voltak a hozzászólások szerint. Sokan közülük először láthattak ilyen közelről katonai repülőgépet.

A KC–390 a brazil Embraer repülőgépgyár fejlesztése, amelyet elsősorban katonai szállítási és légi utántöltési feladatokra használnak. Magyarország két ilyen gépet rendelt meg, az első példány 2024-ben érkezett az országba. A típus képes több mint húsz tonna rakományt szállítani, ejtőernyősöket ugratni, sőt humanitárius segélyszállításban is bevethető.

