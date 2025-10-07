A rendőrség rajzolt körbe egy kocsit a Király utcai Sparnál! Valami szörnyű történt a parkolóban

Egy miskolci autótulajdonos az interneten kért segítséget, miután ismeretlen sofőr okozott neki jelentős kárt a Király utcai Spar parkolójában. A történtek pénteken vagy szombaton (október 3–4.) történhettek, de az autó tulajdonosa csak később szembesült a sérüléssel, mivel az eset idején nem tartózkodott otthon.

Ennek a Sparnak a parkolójában történhetett az eset. A károkozót keresi az autótulajdonos.

Forrás: Google Maps

Belementek az autójába, keresi a károkozót a miskolci autótulajdonos

Elmondása szerint nem egyszerű meghúzásról van szó – a másik sofőr határozottan beleütközött a járműbe, majd nyomtalanul távozott. Bár a jármű nem új, a keletkezett károkozás nem elhanyagolható összegű. A tulajdonos feljelentést tett, és bízik benne, hogy valaki látta az esetet, vagy a felelős esetleg magától jelentkezik.

Kedves csoporttagok! Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy nem e látta valaki ezt az amatőr,sunyi “parkoló mestert” aki nemcsak simán meghúzta az autómat hanem határozottan bele koccant a Király utcai Spar parkolójában.. Az eset Pénteken vagy Szombaton történt,(10.03,10.04.)ebben az időben sajnos nem tartózkodtam itthon így csak tegnap vettem észre.. Tudom nem egy mai autó,de a kár láthatóan nem filléres. Az aszfaltot nem én krétáztam össze,a bejelentés a rendőrség felé megtörtént,de ha esetleg köztünk van az az 1 Nem kedves csoporttag aki tette még jelentkezhet és jobban jár… Aki tud valamit kérem jelezze felém! Köszönöm!

- tette közzé a felháborodott posztoló.

Belemehettek a posztoló autójába, majd kártérítés nélkül távoztak. Nem két forint lesz a kép alapján megcsináltatni.

Forrás: Új Miskolcon Láttam/Tamás Kasuba

Kártérítés nélkül meglépett, sokakat felháborított

Szomorú,többször jàrtam így,sőt az Avason valaki át szakította a tetőmenyezetemet,olyan volt mint ha egy meteor csapódott volna bele ,A szerelő is azt mondta,hogy hihetetlen.A kárt Én fizettem,sok pénzért.Senkit nem érdekelt

- írta egy hozzászóló a poszt alá.

Tanú nem lesz hidd mai világban senki sem fog nagyon ilyen dologba bele menni ,sok pár dologgal jár neki is .Ha nincs róla egy utcai kamera felvétel vagy hasonló sokra nem fogsz menni .Tudom most rossz leszek a szemedben de ez van ,tény amit írtam ez van sajnos most ha jössz azzal mi volna ha neked volt 2 esetben is hasonló semmi sem történt ez van ritka ha akad egy tanú is

- mondta el véleményét a helyzetről kertelés nélkül egy másik kommentelő.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!