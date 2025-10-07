október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

A rendőrség rajzolt körbe egy kocsit a Király utcai Sparnál! Valami szörnyű történt a parkolóban

Címkék#rendőrség#facebook#miskolci autótulajdonos#károkozás#király utca

Különös jelenet zajlott le a hétvégén Miskolcon, a Király utcai Spar parkolójában. Egy autót a rendőrség krétával rajzolt körbe, de amit ezután mondtak, az sokakat meglepett. A történetet megosztották a közösségi oldalon, az egyik hozzászóló szerint arra készüljön az autótulajdonos, hogy nem lesz meg a károkozó.

Egy miskolci autótulajdonos az interneten kért segítséget, miután ismeretlen sofőr okozott neki jelentős kárt a Király utcai Spar parkolójában. A történtek pénteken vagy szombaton (október 3–4.) történhettek, de az autó tulajdonosa csak később szembesült a sérüléssel, mivel az eset idején nem tartózkodott otthon.

király utcai sar parkolójában okozott kárt egy autós
Ennek a Sparnak a parkolójában történhetett az eset. A károkozót keresi az autótulajdonos.
Forrás: Google Maps 

Belementek az autójába, keresi a károkozót a miskolci autótulajdonos

Elmondása szerint nem egyszerű meghúzásról van szó – a másik sofőr határozottan beleütközött a járműbe, majd nyomtalanul távozott. Bár a jármű nem új, a keletkezett károkozás nem elhanyagolható összegű. A tulajdonos feljelentést tett, és bízik benne, hogy valaki látta az esetet, vagy a felelős esetleg magától jelentkezik.

Kedves csoporttagok!

Abban szeretném a segítségeteket kérni,hogy nem e látta valaki ezt az amatőr,sunyi “parkoló mestert” aki nemcsak simán meghúzta az autómat hanem határozottan bele koccant a Király utcai Spar parkolójában..

Az eset Pénteken vagy Szombaton történt,(10.03,10.04.)ebben az időben sajnos nem tartózkodtam itthon így csak tegnap vettem észre..

Tudom nem egy mai autó,de a kár láthatóan nem filléres.

Az aszfaltot nem én krétáztam össze,a bejelentés a rendőrség felé megtörtént,de ha esetleg köztünk van az az 1 Nem kedves csoporttag aki tette még jelentkezhet és jobban jár…

Aki tud valamit kérem jelezze felém!

Köszönöm!🙂

- tette közzé a felháborodott posztoló.

Belemehettek a posztoló autójába, majd kártérítés nélkül távoztak. Nem két forint lesz a kép alapján megcsináltatni.
Forrás: Új Miskolcon Láttam/Tamás Kasuba

Kártérítés nélkül meglépett, sokakat felháborított

Szomorú,többször jàrtam így,sőt az Avason valaki át szakította a tetőmenyezetemet,olyan volt mint ha egy meteor csapódott volna bele ,A szerelő is azt mondta,hogy hihetetlen.A kárt Én fizettem,sok pénzért.Senkit nem érdekelt

- írta egy hozzászóló a poszt alá.

Tanú nem lesz hidd mai világban senki sem fog nagyon ilyen dologba bele menni ,sok pár dologgal jár neki is .Ha nincs róla egy utcai kamera felvétel vagy hasonló sokra nem fogsz menni .Tudom most rossz leszek a szemedben de ez van ,tény amit írtam ez van sajnos most ha jössz azzal mi volna ha neked volt 2 esetben is hasonló semmi sem történt ez van ritka ha akad egy tanú is

- mondta el véleményét a helyzetről kertelés nélkül egy másik kommentelő.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu