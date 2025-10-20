Videón, ahogy közösségi akcióval megszépült a belvárosi kapualj

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Koszos, graffitis kapualjból szép kapualj

Az egyesület első akciója vasárnap reggel indult a Széchenyi utca 67. számon lévő kapualjjal. Az esztétikai javításoknak célja, hogy a belváros visszanyerje régi báját és vonzó hellyé változzon mind az itt élők, mind az ide látogatók számára. Ehhez a szervezők biztosították az eszközöket, az önkéntesek közé pedig örömmel fogadtak mindenkit.