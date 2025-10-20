október 20., hétfő

3 órája

Videón, ahogy közösségi akcióval megszépült a belvárosi kapualj

Címkék#önkéntes#boon video#kapualj#egyesület#Miskolc

Összefogtak, hogy életet leheljenek a belvárosba. Önkéntesek szépítették vasárnap reggel a miskolci kapualjakat.

Boon.hu

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, közösségi festésre hívta az embereket vasárnap a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület. A belvárosi kapualjakat pucolták ki és szépítették meg abból a célból, hogy új életet lehelhessenek Miskolc szívébe.

Ebben a kapualjban kezdték az akciót
Ebben a kapualjban kezdték az akciót
Fotó: Takács József

Koszos, graffitis kapualjból szép kapualj

Az egyesület első akciója vasárnap reggel indult a Széchenyi utca 67. számon lévő kapualjjal. Az esztétikai javításoknak célja, hogy a belváros visszanyerje régi báját és vonzó hellyé változzon mind az itt élők, mind az ide látogatók számára. Ehhez a szervezők biztosították az eszközöket, az önkéntesek közé pedig örömmel fogadtak mindenkit.

 

