Mi lesz veled?

53 perce

A gyümölcs, ami már nem bírja a magyar tavaszt – de még nem késő megmenteni

Címkék#kajszibarackfa#Rátka#kajszi#kajszibarack

Idén a tavaszi fagyok szinte teljesen elvitték a baracktermést. Most viszont újra előkerül a kérdés, hogy van-e jövője a magyar kajszibaracknak, vagy ez már csak a múlt íze marad?

Boon.hu

A magyar tájhoz hozzátartozik a virágzó barackfák látványa, a nyár eleji lekvárfőzés illata és a piacon sorakozó narancsszínű gyümölcsök sora. Mégis, ez az idill az utóbbi években egyre törékenyebb. A korán érkező meleg, majd a hirtelen jött hideg újra és újra letarolja a termést, és a gazdák évről évre felteszik a kérdést: érdemes-e még kajszibarackot ültetni?

mentenék a kajszibarackot
Nem adják fel, hiszen magyar kajszibarack volt, van és remélhetőleg lesz is
Forrás: Rátka község

Mi lesz veled, kajszibarack?

Az áprilisi nyárias napokat hűvös, csapadékos és fagyos május követte, ami a gyümölcsösök nagy részének végét jelentette. Borsodban a falugazdászok szerint a kajszibarack-ültetvények 90–100 százaléka elfagyott.

Olyan tavasz volt, amilyet még az öregek sem láttak

 – mondta akkor Taskó József, a vármegyei agrárkamara elnöke. 

Azóta is sok gazda próbálja kiheverni a veszteséget, miközben a szakemberek azon dolgoznak, hogyan lehetne alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz. Mert bár a kajszibarack az egyik legkedveltebb gyümölcsünk, az utóbbi években egyre nehezebb körülmények között él túl.

Nem adják fel

Most azonban új remény körvonalazódik. Két elismert szakember, Dr. Szani Zsolt és Rácz Szabó Róbert mutatja be a legújabb kutatásokat és nemesítési irányokat, amelyek célja, hogy a magyar kajszi ismét biztonságosan megteremhessen a hazai dombokon és völgyekben. A beszélgetésre Rátkán, a Közösségi Házban kerül sor október 13-án, csütörtökön, 16 órától. A rendezvényen szó lesz a fagytűrés javításáról, az új fajtákról, és arról is, mit tehetnek a gazdák, hogy ne kelljen minden tavasszal a természet szeszélyétől rettegniük.

 

