A gyümölcs, ami már nem bírja a magyar tavaszt – de még nem késő megmenteni

A magyar tájhoz hozzátartozik a virágzó barackfák látványa, a nyár eleji lekvárfőzés illata és a piacon sorakozó narancsszínű gyümölcsök sora. Mégis, ez az idill az utóbbi években egyre törékenyebb. A korán érkező meleg, majd a hirtelen jött hideg újra és újra letarolja a termést, és a gazdák évről évre felteszik a kérdést: érdemes-e még kajszibarackot ültetni?

Nem adják fel, hiszen magyar kajszibarack volt, van és remélhetőleg lesz is

Forrás: Rátka község

Mi lesz veled, kajszibarack?

Az áprilisi nyárias napokat hűvös, csapadékos és fagyos május követte, ami a gyümölcsösök nagy részének végét jelentette. Borsodban a falugazdászok szerint a kajszibarack-ültetvények 90–100 százaléka elfagyott.

Olyan tavasz volt, amilyet még az öregek sem láttak

– mondta akkor Taskó József, a vármegyei agrárkamara elnöke.