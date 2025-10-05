22 perce
Egy bál, ahol a díszvendég a szeretet – 25 éves lett a Miskolci Állatsegítő Alapítvány - képekkel
Együtt tartották meg a negyed évszázados jubileumi évfordulót. Huszonötödik születésnapját ünnepelte a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) egy jótékonysági bál megrendezésével.
Fotó: Borbély Gergely
Október 4-én, szombaton ünnepelte huszonötödik évfordulóját a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) egy jótékonysági bál keretében, a Népkerti Vigadóban. Az esemény egyik különlegessége, hogy nem volt dresscode, nem volt szükséges estélyi ruhában érkezni. A legfontosabb vendég pedig a szeretet volt.
A jubileumi jótékonysági bál
Negyed évszázad azért hosszú idő. Ezalatt húsz jótékonysági bálunk volt, a helyszín pedig minden alkalommal a Népkerti Vigadó volt, tulajdonképpen ez az ünnepi otthonunk. A mai este el fog térni az eddigiektől, mert most nem az aktualitásokra fogunk fókuszálni, hanem a kétezres évtől szeretnénk felidézni azokat a dolgokat, amiken átment az alapítvány, milyen eredményeket értünk el
– mondta az ünnepélyes megnyitó előtt Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke.
Többen kérdezték a rendezvény előtt, ki lesz a díszvendégünk, erre pedig a válasz: a szeretet
– tette hozzá.
Az eseménye egyébként jelen voltak az alapítvány társzervezetének, a német Canofair Alapítvány képviselői is, hogy együtt ünnepeljék a neves évfordulót.
Az esemény programjai
A bál különleges programjai közt volt egy lenyűgöző „dog dancing” bemutató a Kistokaji Kutyasuli jóvoltából, majd az Ildi Rider zenekar varázsolt fergeteges hangulatot a színpadról.
A vacsorát Jánosi Judit előadóművész kísérte gyönyörű dallamaival, később pedig szuper képeket készíthettek a vendégek a PeZoszelfi selfieboxban.
Végül, mint minden évben tortafelvágással koronázták meg az estet.
Nemcsak kétlábúak báloztak
Ahogyan az esemény plakátja is rámutatott, a rendezvény jó magaviseletű kutyák számára nyitott volt és ingyenes. Négylábú barátok is táncolhattak hát és együtt ünnepelhették az alapítvány huszonötödik évfordulóját.
Az est teljes bevételét pedig balesetes állatok ellátására fordították.
