Egy bál, ahol a díszvendég a szeretet – 25 éves lett a Miskolci Állatsegítő Alapítvány - képekkel

Az esemény programjai

A bál különleges programjai közt volt egy lenyűgöző „dog dancing” bemutató a Kistokaji Kutyasuli jóvoltából, majd az Ildi Rider zenekar varázsolt fergeteges hangulatot a színpadról.

A vacsorát Jánosi Judit előadóművész kísérte gyönyörű dallamaival, később pedig szuper képeket készíthettek a vendégek a PeZoszelfi selfieboxban.

Végül, mint minden évben tortafelvágással koronázták meg az estet.

Nemcsak kétlábúak báloztak

Ahogyan az esemény plakátja is rámutatott, a rendezvény jó magaviseletű kutyák számára nyitott volt és ingyenes. Négylábú barátok is táncolhattak hát és együtt ünnepelhették az alapítvány huszonötödik évfordulóját.