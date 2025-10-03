Jótékonysági salakmotorozást rendeznek a kis Dorka gyógyulásáért

Ahogyan arról akkor beszámoltunk, szeptember elején rendezték meg a Nyárzáró Salak Show-t, ami nemcsak a szórakozásról és a sportról szólt, hanem jótékonysági célja is volt. A rendezvény alatt ugyanis a Zsófi Reménysugár Egyesület gyűjtött adományokat Kiss-Tóth Dorka részére, aki egy öt éves, súlyos beteg kislány, aki folyamatos mozgásterápiára és gyógyszerekre szorul.

Érte is rendezik meg most Szendrőn a Salakmotorpályán a szombati eseményt, ami újabb segítséget jelent a kis Dorkának.

Jótékonyság és sport: Kiss-Tóth Dorka gyógyulásáért gyűjtöttek

Forrás: Zsófi Reménysugár Egyesület közösségi oldal