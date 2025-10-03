október 3., péntek

Sport és szeretet

2 órája

Jótékonysági salakmotorozást rendeznek a kis Dorka gyógyulásáért

Címkék#adomány#Zsófi Reménysugár Egyesület#Nyárzáró Salak Show#Kiss-Tóth Dorka#Szendrő

Nemcsak a sporté lesz a főszerep a szombati rendezvényen. Jótékonysági gyűjtés és depó avatás színesíti majd a szép őszi hétvégét Szendrőn.

Boon.hu

Ahogyan arról akkor beszámoltunk, szeptember elején rendezték meg a Nyárzáró Salak Show-t, ami nemcsak a szórakozásról és a sportról szólt, hanem jótékonysági célja is volt. A rendezvény alatt ugyanis a Zsófi Reménysugár Egyesület gyűjtött adományokat Kiss-Tóth Dorka részére, aki egy öt éves, súlyos beteg kislány, aki folyamatos mozgásterápiára és gyógyszerekre szorul.
Érte is rendezik meg most Szendrőn a Salakmotorpályán a szombati eseményt, ami újabb segítséget jelent a kis Dorkának.

Jótékonyság és sport: Kiss-Tóth Dorka gyógyulásáért gyűjtöttek
Jótékonyság és sport: Kiss-Tóth Dorka gyógyulásáért gyűjtöttek
Forrás: Zsófi Reménysugár Egyesület közösségi oldal

Jótékonyság salakmotorozással egybekötve

Október 4-én, szombaton rendeznek jótékonysági salakmotorozást Szendrőn, ahol szintén Dorkának fognak gyűjteni a gyógyulásához. Ezzel párhuzamosan az új depó avatása is lesz, de a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát és minél több segítséget nyújthassanak.

A program délelőtt 10 órától kezdődik és gyakorlatilag kötetlen, a motorozáson kívül főzés lesz még.

Szaniszló Máté, a pálya tulajdonosa elmondta:

Mindenkit nagy szeretettel várunk, aki szerelmese a motorsportnak, de azt is, aki csak egy kis kellemes időtöltésre vágyik. Jó hangulatú, szép őszi nap ígérkezik, a közösség pedig szuper, ezért a jó hangulat garantált.

 

