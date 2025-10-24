A régiek ennyiből tudták, mikor jön az első hó! Ha meglátod a jeleket, készítsd a seprűt, lapátot!

Régi időkben, amikor még nem volt meteorológiai radar vagy okostelefonos előrejelzés, az emberek a természet apró jeleiből olvasták ki az időjárást és azt is, hogy mikor jön a hó. Utóbbit különösen figyelték, hiszen a hideg, a fűtés és a jószág etetése miatt a tél minden mozzanata fontos volt. A paraszti megfigyelések generációról generációra öröklődtek, és meglepően sok közülük ma is megállja a helyét.

A régi öregek könnyen megmondták mikor jön a hó, internet nélkül is Forrás: MW

Innen tudni, mikor jön a hó

Íme néhány népi jel és természeti megfigyelés, amiből tudni lehet: havazás közeleg.