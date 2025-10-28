1 órája
Repülő ékszert láttak Borsodban
Tiszaújvárosban látták a gyönyörű és ritka állatot, amint egy fán ül. A jégmadárról fotók és videók is készültek.
A közösségi médiába, egy tiszaújvárosi csoportba töltötték fel a felvételeket a jégmadárról, amely a vízpart közelében kereste táplálékát. Ritka látvány ez, nem csoda, hogy ennyi like és hozzászólás érkezett hozzá.
Jégmadár Magyarországon
Hazánk egyik legszínpompásabb madara, mely folyók és tavak mentén található partfalakban költ. Állandó madarunk, mely télen a be nem fagyó folyóknál vészeli át a zord hónapokat. Sokszor lehet látni, amint a víz felett szitál, azaz kolibriszerűen egyhelyben „lebeg”. Erre a költőhely kialakításánál éppúgy szüksége van, mint a vadászata során. Gyakran látni víz fölé behajló ágakon, melyekről mozdulatlanul lesi a víz tetején úszó apró halakat. Nyugat-Európában állománya csökkenő tendenciát mutat, Európa többi részén azonban stabil populációkat találunk.
Főként halakkal, vízi rovarokkal táplálkozik, ezért erősen kötődik a vizes élőhelyekhez, főként a mély vizű tavakhoz, patakokhoz, folyókhoz. Fészkelőhelyét meredek partfalba vájva alakítja ki. Évente két alkalommal költ. Költőüregének kialakítását eleinte a csőrükkel kezdik, majd a lábaikkal folytatják. A kialakított járat mélysége akár 50-100 cm-es hosszúságú is lehet, aminek végébe rakja 6-10 tojását. A kotlásban és az etetésben is mindkét szülő részt vesz. Territoriális madár, költési időn kívül még saját párját sem tűri meg vadászterületén – írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalán.
