Támadnak a fertőzések

1 órája

Újra felfutottak a fertőzések: egyre több hepatitis és rotavírusos megbetegedés Borsodban

Címkék#járványadatok#járvány#járványhelyzet

Aggasztóan mozognak a számok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, egyre több betegség terjed egyszerre. Az elmúlt hetekben nemcsak a hepatitis A, hanem a rotavírus és a salmonella is erősödő jelenlétet mutat a vármegyében. Hivatalosan ugyan még nincs járvány, de a fertőzések terjedése megállíthatatlannak tűnik.

Boon.hu
Újra felfutottak a fertőzések: egyre több hepatitis és rotavírusos megbetegedés Borsodban

Egyre többen fordulnak orvoshoz különböző fertőzésekkel

Forrás: MW

Egyre több a beteg Borsodban. Ezt már nemcsak a statisztikák, hanem a mindennapok is mutatják. A hepatitis A, a rotavírus és a salmonella újra aktívan keringenek a vármegyében, és bár hivatalosan még nincs járvány, a fertőzések száma hetek óta emelkedik.

Több fertőzés terjed Borsodban, bár járványról nem beszélnek a hatóságok.
Járvány nincs, de a hepatitis A hónapok óta megfékezhetetlennek tűnik Borsodban
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Járvány nincs, de több fertőzés támad egyszerre

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint szeptember közepétől október elejéig több betegség is emelkedő tendenciát mutat Borsod-Abaúj-Zemplénben. Bár hivatalosan nem beszélnek járványról, a számok nem csökkennek.

  • A hepatitis infectiosa esetei a 38. heti 16-ról a 39. héten 10-re estek, majd a 40. héten megduplázódtak, 20-ra ugrottak.
  • A hepatitis A még határozottabban felfutott: 14-ről 10-re esett, majd szintén 20-ra emelkedett egyetlen hét alatt. A fertőző sárgaság először nyáron Ongán bukkant fel, ahol a helyi vezetés közösségi eseményeket is elhalasztott, hogy megfékezzék a terjedést. A vírus azonban azóta már más településeken is megjelent.
  • A rotavírusos megbetegedések száma 9–10 körül mozgott, de a legutóbbi héten már 15-re nőtt, ami a közösségi terjedés erősödését mutatja.
  • A salmonellosis a 38. heti 4-ről 2-re csökkent, de a 40. hétre ismét 6-ra ugrott.
  • A campylobacteriosis, vagyis bakteriális hasmenés esetében kisebb mozgás volt, de összességében stagnálás figyelhető meg.
    Az adatok alapján egyértelmű: nem egyetlen kórokozóval állunk szemben, hanem többféle fertőzés egyszerre van jelen a térségben.

Több fronton támadnak a kórokozók

A hepatitis A esetszámának megduplázódása figyelmeztető jel: a vírus továbbra is aktívan kering. Emellett a gyomor-bélrendszeri fertőzések – rotavírus, salmonella, campylobacter – is visszatértek, ami különösen az őszi időszakban veszélyes, amikor az iskolákban és óvodákban fokozott a fertőzésveszély. 

A rotavírus leginkább a kisgyermekek körében terjed, és hirtelen jelentkező hányással, hasmenéssel, lázzal jár. A fertőzés gyorsan kiszáradáshoz vezethet, ezért különösen fontos a folyadékpótlás és a higiéné. A salmonella baktérium rendszerint szennyezett étellel vagy nem kellően átsütött húsokkal kerül a szervezetbe. A tünetei – láz, hányás, görcsös hasfájás és hasmenés – általában néhány nap alatt enyhülnek, de kisgyermekeknél és időseknél súlyosabb lefolyású is lehet. A campylobacter baktérium hasonló panaszokat okoz, mint a salmonella, de gyakran enyhébb lefolyású. A fertőzés forrása legtöbbször nem megfelelően hőkezelt baromfihús vagy fertőzött víz. Bár a legtöbb beteg magától felgyógyul, a kórokozó gyorsan terjedhet közösségekben.

Nem lehet elégszer ismételni: fő a megelőzés!

A szakemberek szerint most a védekezés kulcsfontosságú. A hepatitis A terjedése ellen a leghatékonyabb továbbra is a megelőzés:

  • alapos kézmosás minden étkezés és közösségi érintkezés után,
  • a zöldségek, gyümölcsök gondos tisztítása,
  • a fertőzöttekkel való közvetlen kontaktus kerülése,
  • valamint a hepatitis A elleni védőoltás, amely receptre felírható és a háziorvos által beadható.

