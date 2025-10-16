Újra felfutottak a fertőzések: egyre több hepatitis és rotavírusos megbetegedés Borsodban

Egyre több a beteg Borsodban. Ezt már nemcsak a statisztikák, hanem a mindennapok is mutatják. A hepatitis A, a rotavírus és a salmonella újra aktívan keringenek a vármegyében, és bár hivatalosan még nincs járvány, a fertőzések száma hetek óta emelkedik.

Járvány nincs, de a hepatitis A hónapok óta megfékezhetetlennek tűnik Borsodban

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Járvány nincs, de több fertőzés támad egyszerre

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint szeptember közepétől október elejéig több betegség is emelkedő tendenciát mutat Borsod-Abaúj-Zemplénben. Bár hivatalosan nem beszélnek járványról, a számok nem csökkennek.