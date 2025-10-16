1 órája
Újra felfutottak a fertőzések: egyre több hepatitis és rotavírusos megbetegedés Borsodban
Aggasztóan mozognak a számok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, egyre több betegség terjed egyszerre. Az elmúlt hetekben nemcsak a hepatitis A, hanem a rotavírus és a salmonella is erősödő jelenlétet mutat a vármegyében. Hivatalosan ugyan még nincs járvány, de a fertőzések terjedése megállíthatatlannak tűnik.
Egyre többen fordulnak orvoshoz különböző fertőzésekkel
Egyre több a beteg Borsodban. Ezt már nemcsak a statisztikák, hanem a mindennapok is mutatják. A hepatitis A, a rotavírus és a salmonella újra aktívan keringenek a vármegyében, és bár hivatalosan még nincs járvány, a fertőzések száma hetek óta emelkedik.
Járvány nincs, de több fertőzés támad egyszerre
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb adatai szerint szeptember közepétől október elejéig több betegség is emelkedő tendenciát mutat Borsod-Abaúj-Zemplénben. Bár hivatalosan nem beszélnek járványról, a számok nem csökkennek.
- A hepatitis infectiosa esetei a 38. heti 16-ról a 39. héten 10-re estek, majd a 40. héten megduplázódtak, 20-ra ugrottak.
- A hepatitis A még határozottabban felfutott: 14-ről 10-re esett, majd szintén 20-ra emelkedett egyetlen hét alatt. A fertőző sárgaság először nyáron Ongán bukkant fel, ahol a helyi vezetés közösségi eseményeket is elhalasztott, hogy megfékezzék a terjedést. A vírus azonban azóta már más településeken is megjelent.
Megdöbbentő adatok: több betegség egyszerre támad, tombol a járvány Borsodban?
- A rotavírusos megbetegedések száma 9–10 körül mozgott, de a legutóbbi héten már 15-re nőtt, ami a közösségi terjedés erősödését mutatja.
- A salmonellosis a 38. heti 4-ről 2-re csökkent, de a 40. hétre ismét 6-ra ugrott.
- A campylobacteriosis, vagyis bakteriális hasmenés esetében kisebb mozgás volt, de összességében stagnálás figyelhető meg.
Az adatok alapján egyértelmű: nem egyetlen kórokozóval állunk szemben, hanem többféle fertőzés egyszerre van jelen a térségben.
Több fronton támadnak a kórokozók
A hepatitis A esetszámának megduplázódása figyelmeztető jel: a vírus továbbra is aktívan kering. Emellett a gyomor-bélrendszeri fertőzések – rotavírus, salmonella, campylobacter – is visszatértek, ami különösen az őszi időszakban veszélyes, amikor az iskolákban és óvodákban fokozott a fertőzésveszély.
A rotavírus leginkább a kisgyermekek körében terjed, és hirtelen jelentkező hányással, hasmenéssel, lázzal jár. A fertőzés gyorsan kiszáradáshoz vezethet, ezért különösen fontos a folyadékpótlás és a higiéné. A salmonella baktérium rendszerint szennyezett étellel vagy nem kellően átsütött húsokkal kerül a szervezetbe. A tünetei – láz, hányás, görcsös hasfájás és hasmenés – általában néhány nap alatt enyhülnek, de kisgyermekeknél és időseknél súlyosabb lefolyású is lehet. A campylobacter baktérium hasonló panaszokat okoz, mint a salmonella, de gyakran enyhébb lefolyású. A fertőzés forrása legtöbbször nem megfelelően hőkezelt baromfihús vagy fertőzött víz. Bár a legtöbb beteg magától felgyógyul, a kórokozó gyorsan terjedhet közösségekben.
Nem lehet elégszer ismételni: fő a megelőzés!
A szakemberek szerint most a védekezés kulcsfontosságú. A hepatitis A terjedése ellen a leghatékonyabb továbbra is a megelőzés:
- alapos kézmosás minden étkezés és közösségi érintkezés után,
- a zöldségek, gyümölcsök gondos tisztítása,
- a fertőzöttekkel való közvetlen kontaktus kerülése,
- valamint a hepatitis A elleni védőoltás, amely receptre felírható és a háziorvos által beadható.
