A rend fennmarad!
1 órája
Körözött bűnözőket (is) fogtak a miskolci járatseriffek
Elképesztő számokat produkáltak Miskolcon. A járatseriffek még körözött bűnözőket is nyakon csíptek az utóbbi időben.
Hihetetlen számokat hoztak a járatseriffek az elmúlt kilenc hónapban. Ezt Hollósy András, Miskolc alpolgármestere is megosztotta közösségi oldalán és megköszönte a munkájukat. Íme az eredmények:
Ezt ne hagyja ki!Közbiztonság
2025.07.29. 12:13
Megdöbbentő számokat tett közzé Miskolc alpolgármestere! A járatseriffekről van szó
A járatseriffek intézkedései
- Magatartási szabályok be nem tartása 3314 esetben történt.
- Utazásból való kizárás 1477 esetben történt.
- Közvetlen segítségnyújtásra 115 alkalommal volt szükség.
- A mentőszolgálatot 86 esetben kellett értesíteni.
- A legérdekesebb szám pedig, hogy a járatseriffek 21 körözött bűnözőt adtak át a hatóságoknak.
Összességében az elmúlt hónapokat figyelembe véve ez 5013 intézkedés, tehát az elmúlt 9 hónapban több, mint 5 ezerszer intézkedtek, ami napi átlagban 20.
Ezt ne hagyja ki!Miskolci közlekedési információk
6 órája
Útlezárások sora béníthatja meg a közlekedést Miskolcon– több fontos utca is érintett!
Ezt ne hagyja ki!Varázslatos élmény
6 órája
Amikor az erdő megszólal: így élhették át a szarvasbőgést különvonaton a Bükk mélyén (fotók!)
Ezt ne hagyja ki!A hangszerek királynője
5 órája
A Zenepalota királynője új életre kelhet, és közben még a csillagok közé is eljuthatunk
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre