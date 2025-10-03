október 3., péntek

A rend fennmarad!

1 órája

Körözött bűnözőket (is) fogtak a miskolci járatseriffek

Elképesztő számokat produkáltak Miskolcon. A járatseriffek még körözött bűnözőket is nyakon csíptek az utóbbi időben.

Boon.hu

Hihetetlen számokat hoztak a járatseriffek az elmúlt kilenc hónapban. Ezt Hollósy András, Miskolc alpolgármestere is megosztotta közösségi oldalán és megköszönte a munkájukat. Íme az eredmények:

A járatseriff rendszer sikere számokban is mérhető
Forrás: MW

A járatseriffek intézkedései

  • Magatartási szabályok be nem tartása 3314 esetben történt.
  • Utazásból való kizárás 1477 esetben történt.
  • Közvetlen segítségnyújtásra 115 alkalommal volt szükség.
  • A mentőszolgálatot 86 esetben kellett értesíteni.
  • A legérdekesebb szám pedig, hogy a járatseriffek 21 körözött bűnözőt adtak át a hatóságoknak.

Összességében az elmúlt hónapokat figyelembe véve ez 5013 intézkedés, tehát az elmúlt 9 hónapban több, mint 5 ezerszer intézkedtek, ami napi átlagban 20.

 

