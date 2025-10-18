1 órája
Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval
A lépés egy hónapok óta húzódó ügy végét jelentheti, amely nagy felháborodást keltett a helyiek körében. Elszállították a varroda által tavasszal Ózdra telepített mobilházakat – erről számolt be a város polgármestere, Janiczak Dávid a közösségi oldalán.
A közösség és a hatóság közös diadala Ózdon
Forrás: Facebook/Janiczak Dávid
A varroda a lakók megkerülésével, bejelentés nélkül telepítette a szállásokat a filippínó vendégmunkásoknak, ami hónapokon át tartó vitát váltott ki a helyiek és a hatóságok között. Az ózdiak tavaszi felháborodását kiváltó mobilházakat elszállították a városból – jelentette be közösségi oldalán Janiczak Dávid polgármester.
Janiczak Dávid sikerként éli meg, hogy az ózdiak kiálltak magukért
A polgármester bejegyzésében felidézte, hogy a vállalkozás eredetileg parkoló létesítése céljából vásárolta meg a szóban forgó telket, ám a valóságban szálláshelyet alakított ki harmadik országbeli – főként filippínó – vendégmunkások számára. Az építkezésről sem a városvezetés, sem a hatóságok nem kaptak hivatalos tájékoztatást, az eljárások csak a lakossági bejelentések után indultak meg.
A telket tőlünk vásárolta meg parkoló létesítése céljából. Az építkezés elkezdéséről minden hivatal a lakosságtól értesült, mivel sem felénk, sem a kormányhivatal felé nem tette meg a szükséges bejelentéseket
– írta Janiczak Dávid.
A polgármester közölte, hogy mind az önkormányzat, mind a kormányhivatal eljárást indított, és ennek eredményeként a mobilházakat a napokban elszállították a telekről. Hozzátette, további információval egyelőre nem rendelkezik a cég terveiről.
Hosszú hónapokig tartó feszültség
Az ügy előzményei egészen 2025 februárjáig nyúlnak vissza, amikor a boon.hu beszámolt arról, hogy egy ózdi varroda konténerházakat telepít a külföldi munkavállalók elszállásolására. A fejlemény akkor nagy indulatokat váltott ki a városban: többen úgy érezték, a döntés a helyiek megkerülésével, titokban született meg.
Vendégmunkásoknak épült konténerlakótelep Ózdon, a városvezetés nem tudott róla - képek, videó
A történet nemcsak a kommunikáció hiánya, hanem a vendégmunkásokkal kapcsolatos társadalmi feszültségek miatt is országos figyelmet kapott. Sok ózdi attól tartott, hogy a külföldi dolgozók megjelenése megváltoztatja a város életét, mások pedig a helyi munkahelyek elvesztésétől féltek.
Nem a munkásokkal van bajunk
A mostani hírre a közösségi médiában is számos reakció érkezett.
- „Nem a filippínó emberekkel van bajunk, hanem azzal, ahogy ezt az egészet eltitkolták előlünk” – írta egy kommentelő.
Mások szerint
- „végre helyreállt a rend, és meghallották a lakosság hangját”, míg voltak, akik azt hangsúlyozták:
- „ha lett volna őszinte kommunikáció, talán nem mérgesedik el idáig a helyzet”.
Vendégmunkásoknak épült konténerlakótelep ÓzdonFotók: Marosréti Ervin
A hozzászólásokból jól látszik, hogy az ózdiak számára a bizalom kérdése legalább annyira fontos volt, mint maga a beruházás. Többen kiemelték, hogy a városnak szüksége van befektetésekre és munkahelyekre, de csak akkor, ha azokat átlátható módon és a közösség bevonásával valósítják meg.
Zárulhat az ügy – de maradnak a kérdések
A mobilházak elszállítása sokak szerint a helyiek győzelmét jelenti, mások viszont óvatosabban fogalmaznak. Továbbra sem tudni, hogy a varroda miként folytatja működését, és tervez-e újabb szállásokat más helyszínen.
A városvezetés mindenesetre sikeres fellépésként értékeli a fejleményt, hiszen – mint Janiczak Dávid fogalmazott – a közösség és a hatóságok közös munkájának eredményeként sikerült rendezni a helyzetet.
A történet ugyanakkor jól példázza, milyen érzékenyen érinti a kisebb városokat a külföldi vendégmunkások megjelenése, különösen akkor, ha a folyamat nem átlátható.
Bár a mobilházak mostanra eltűntek, a vita, amit kiváltottak, még sokáig velünk maradhat – hiszen Ózdon sokan abban bíznak, hogy ez az eset tanulságként szolgál majd a jövőbeni beruházásokhoz.
