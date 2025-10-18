október 18., szombat

Fellélegeztek

2 órája

Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval

Címkék#Ózd#filippínó#Janiczak Dávid#varroda#vendégmunkások

A lépés egy hónapok óta húzódó ügy végét jelentheti, amely nagy felháborodást keltett a helyiek körében. Elszállították a varroda által tavasszal Ózdra telepített mobilházakat – erről számolt be a város polgármestere, Janiczak Dávid a közösségi oldalán.

Bahor-Juhász Ágnes
Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval

A közösség és a hatóság közös diadala Ózdon

Forrás: Facebook/Janiczak Dávid

A varroda a lakók megkerülésével, bejelentés nélkül telepítette a szállásokat a filippínó vendégmunkásoknak, ami hónapokon át tartó vitát váltott ki a helyiek és a hatóságok között. Az ózdiak tavaszi felháborodását kiváltó mobilházakat elszállították a városból – jelentette be közösségi oldalán Janiczak Dávid polgármester. 

janiczak dávid
Megy a mobil varroda..   Forrás: Facebook/Janiczak Dávid

Janiczak Dávid sikerként éli meg, hogy az ózdiak kiálltak magukért

A polgármester bejegyzésében felidézte, hogy a vállalkozás eredetileg parkoló létesítése céljából vásárolta meg a szóban forgó telket, ám a valóságban szálláshelyet alakított ki harmadik országbeli – főként filippínó – vendégmunkások számára. Az építkezésről sem a városvezetés, sem a hatóságok nem kaptak hivatalos tájékoztatást, az eljárások csak a lakossági bejelentések után indultak meg.

A telket tőlünk vásárolta meg parkoló létesítése céljából. Az építkezés elkezdéséről minden hivatal a lakosságtól értesült, mivel sem felénk, sem a kormányhivatal felé nem tette meg a szükséges bejelentéseket

– írta Janiczak Dávid.

A polgármester közölte, hogy mind az önkormányzat, mind a kormányhivatal eljárást indított, és ennek eredményeként a mobilházakat a napokban elszállították a telekről. Hozzátette, további információval egyelőre nem rendelkezik a cég terveiről.

Hosszú hónapokig tartó feszültség

Az ügy előzményei egészen 2025 februárjáig nyúlnak vissza, amikor a boon.hu beszámolt arról, hogy egy ózdi varroda konténerházakat telepít a külföldi munkavállalók elszállásolására. A fejlemény akkor nagy indulatokat váltott ki a városban: többen úgy érezték, a döntés a helyiek megkerülésével, titokban született meg.

A történet nemcsak a kommunikáció hiánya, hanem a vendégmunkásokkal kapcsolatos társadalmi feszültségek miatt is országos figyelmet kapott. Sok ózdi attól tartott, hogy a külföldi dolgozók megjelenése megváltoztatja a város életét, mások pedig a helyi munkahelyek elvesztésétől féltek.

Nem a munkásokkal van bajunk

A mostani hírre a közösségi médiában is számos reakció érkezett.

  • „Nem a filippínó emberekkel van bajunk, hanem azzal, ahogy ezt az egészet eltitkolták előlünk” – írta egy kommentelő.
    Mások szerint
  • „végre helyreállt a rend, és meghallották a lakosság hangját”, míg voltak, akik azt hangsúlyozták: 
  • „ha lett volna őszinte kommunikáció, talán nem mérgesedik el idáig a helyzet”.

Vendégmunkásoknak épült konténerlakótelep Ózdon

Fotók: Marosréti Ervin

A hozzászólásokból jól látszik, hogy az ózdiak számára a bizalom kérdése legalább annyira fontos volt, mint maga a beruházás. Többen kiemelték, hogy a városnak szüksége van befektetésekre és munkahelyekre, de csak akkor, ha azokat átlátható módon és a közösség bevonásával valósítják meg.

Zárulhat az ügy – de maradnak a kérdések

A mobilházak elszállítása sokak szerint a helyiek győzelmét jelenti, mások viszont óvatosabban fogalmaznak. Továbbra sem tudni, hogy a varroda miként folytatja működését, és tervez-e újabb szállásokat más helyszínen.

A városvezetés mindenesetre sikeres fellépésként értékeli a fejleményt, hiszen – mint Janiczak Dávid fogalmazott – a közösség és a hatóságok közös munkájának eredményeként sikerült rendezni a helyzetet.

A történet ugyanakkor jól példázza, milyen érzékenyen érinti a kisebb városokat a külföldi vendégmunkások megjelenése, különösen akkor, ha a folyamat nem átlátható.
Bár a mobilházak mostanra eltűntek, a vita, amit kiváltottak, még sokáig velünk maradhat – hiszen Ózdon sokan abban bíznak, hogy ez az eset tanulságként szolgál majd a jövőbeni beruházásokhoz.

