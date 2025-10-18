Ózd kiállt magáért: elszállították a vendégmunkások szállásait a városból - képekkel, videóval

A varroda a lakók megkerülésével, bejelentés nélkül telepítette a szállásokat a filippínó vendégmunkásoknak, ami hónapokon át tartó vitát váltott ki a helyiek és a hatóságok között. Az ózdiak tavaszi felháborodását kiváltó mobilházakat elszállították a városból – jelentette be közösségi oldalán Janiczak Dávid polgármester.

Megy a mobil varroda.. Forrás: Facebook/Janiczak Dávid

Janiczak Dávid sikerként éli meg, hogy az ózdiak kiálltak magukért

A polgármester bejegyzésében felidézte, hogy a vállalkozás eredetileg parkoló létesítése céljából vásárolta meg a szóban forgó telket, ám a valóságban szálláshelyet alakított ki harmadik országbeli – főként filippínó – vendégmunkások számára. Az építkezésről sem a városvezetés, sem a hatóságok nem kaptak hivatalos tájékoztatást, az eljárások csak a lakossági bejelentések után indultak meg.

A telket tőlünk vásárolta meg parkoló létesítése céljából. Az építkezés elkezdéséről minden hivatal a lakosságtól értesült, mivel sem felénk, sem a kormányhivatal felé nem tette meg a szükséges bejelentéseket

– írta Janiczak Dávid.

A polgármester közölte, hogy mind az önkormányzat, mind a kormányhivatal eljárást indított, és ennek eredményeként a mobilházakat a napokban elszállították a telekről. Hozzátette, további információval egyelőre nem rendelkezik a cég terveiről.

Hosszú hónapokig tartó feszültség

Az ügy előzményei egészen 2025 februárjáig nyúlnak vissza, amikor a boon.hu beszámolt arról, hogy egy ózdi varroda konténerházakat telepít a külföldi munkavállalók elszállásolására. A fejlemény akkor nagy indulatokat váltott ki a városban: többen úgy érezték, a döntés a helyiek megkerülésével, titokban született meg.