Jancsó Dórának az élet írta a legszebb főszerepet

A tavalyi évben a Jancsó Dóra színművész édesanya lett, jelenleg egy 10 hónapos kisfiú anyukája.

Jancsó Dóra színművész volt a podcast vendége

Fotó: MW

A podcastből megtudhatjuk, hogy az anyaság mennyiben változtatta meg Jancsó Dóra színművész életét, hogyan tudja összeegyeztetni ezt az új szerepet a szakmai életével.

Jancsó Dóra hisz tanítványaiban

Hallhatunk arról is, hogy milyen hangsúlyos szerepet játszik életében a tehetséggondozás, kis tanítványainak terelgetése és kibontakoztatása. Személyes gondolatokat fogalmaz meg Miskolchoz és vármegyénkhez való kötődéséről és arról, hogy milyen sokat számít neki a közönség szűnni nem akaró szeretete.