Jancsó Dórának az élet írta a legszebb főszerepet
Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélgetett Jancsó Dóra színművésszel. Jancsó Dóra élete részévé vált a tehetséggondozás és lassan egy éve anyaként is kiteljesedhetett.
A tavalyi évben a Jancsó Dóra színművész édesanya lett, jelenleg egy 10 hónapos kisfiú anyukája.
A podcastből megtudhatjuk, hogy az anyaság mennyiben változtatta meg Jancsó Dóra színművész életét, hogyan tudja összeegyeztetni ezt az új szerepet a szakmai életével.
Jancsó Dóra hisz tanítványaiban
Hallhatunk arról is, hogy milyen hangsúlyos szerepet játszik életében a tehetséggondozás, kis tanítványainak terelgetése és kibontakoztatása. Személyes gondolatokat fogalmaz meg Miskolchoz és vármegyénkhez való kötődéséről és arról, hogy milyen sokat számít neki a közönség szűnni nem akaró szeretete.
A Művészetek Háza színpadán bizonyíthatnak majd a musical tábor tehetségei + fotók, videó
